Президент України Володимир Зеленський призначив військового хірурга, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних Сил України.

Про це йдеться в указі президента №910/2026, оприлюдненому на сайті глави держави.

Костянтин Гуменюк став командувачем Медичних сил ЗСУ: що відомо

Указ про призначення Костянтина Гуменюка президент підписав 14 вересня.

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Перед цим Зеленський звільнив з посади командувача Медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що рішення про призначення Гуменюка глава держави ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСУ.

За його словами, Гуменюк має авторитет серед військових та довіру волонтерської спільноти.

— Головний пріоритет на цій посаді — збереження життя та здоров’я українського воїна, — наголосив Паліса.

Що відомо про Костянтина Гуменюка

Костянтин Гуменюк — військовий хірург, полковник медичної служби та доктор медичних наук. До нового призначення він був головним хірургом Збройних Сил України.

У 2014 році Гуменюк працював у зоні АТО у складі передової лікарсько-сестринської бригади 95 аеромобільної бригади. У 2017 році став головним хірургом АТО, а у 2018-2019 роках був головним хірургом операції Об’єднаних сил. З 2019 року працював головним хірургом ЗСУ.

У травні 2022 року у військовому мобільному госпіталі поблизу Бахмута Гуменюк виконав лапароскопічну операцію з видалення нирки у військового з вогнепальним пораненням та руйнуванням органа.

Також він впроваджував у бойових умовах систему REBOA для зупинки внутрішньої кровотечі та займався розвитком лапароскопічної й торакоскопічної хірургії при бойових травмах.

Гуменюк має звання заслуженого лікаря України. Серед його нагород — орден За заслуги III ступеня, медаль Захиснику Вітчизни та Національна премія України імені Бориса Патона.

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