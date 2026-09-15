Військовий хірург Костянтин Гуменюк став командувачем Медичних сил ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив військового хірурга, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних Сил України.
Про це йдеться в указі президента №910/2026, оприлюдненому на сайті глави держави.
Костянтин Гуменюк став командувачем Медичних сил ЗСУ: що відомо
Указ про призначення Костянтина Гуменюка президент підписав 14 вересня.
Перед цим Зеленський звільнив з посади командувача Медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука.
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що рішення про призначення Гуменюка глава держави ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСУ.
За його словами, Гуменюк має авторитет серед військових та довіру волонтерської спільноти.
— Головний пріоритет на цій посаді — збереження життя та здоров’я українського воїна, — наголосив Паліса.
Що відомо про Костянтина Гуменюка
Костянтин Гуменюк — військовий хірург, полковник медичної служби та доктор медичних наук. До нового призначення він був головним хірургом Збройних Сил України.
У 2014 році Гуменюк працював у зоні АТО у складі передової лікарсько-сестринської бригади 95 аеромобільної бригади. У 2017 році став головним хірургом АТО, а у 2018-2019 роках був головним хірургом операції Об’єднаних сил. З 2019 року працював головним хірургом ЗСУ.
У травні 2022 року у військовому мобільному госпіталі поблизу Бахмута Гуменюк виконав лапароскопічну операцію з видалення нирки у військового з вогнепальним пораненням та руйнуванням органа.
Також він впроваджував у бойових умовах систему REBOA для зупинки внутрішньої кровотечі та займався розвитком лапароскопічної й торакоскопічної хірургії при бойових травмах.
Гуменюк має звання заслуженого лікаря України. Серед його нагород — орден За заслуги III ступеня, медаль Захиснику Вітчизни та Національна премія України імені Бориса Патона.