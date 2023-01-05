Якщо попросять обидві сторони: генсек ООН готовий бути посередником між Україною і РФ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш готовий виступати посередником у війні, яку розв’язала РФ проти України, якщо про це попросять обидві сторони.
Про це на брифінгу 4 січня заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
– Ми говорили про це з генеральним секретарем перед Новим роком, коли з’явилися новини з цього приводу. Він сказав чітко, що завжди готовий виступати посередником, якщо цього хочуть обидві сторони. Це в певному сенсі він міг би сказати про будь-який конфлікт у всьому світі, – наголосив він.
Водночас 19 грудня генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не бачить перспективи для мирних переговорів між Києвом та Москвою найближчим часом.
Він висловив “велике сподівання”, що мир в Україні настане у 2023 році, не уточнюючи, на чому грунтується його оцінка.
Ще раніше Гутерреш сказав, що мир в Україні можливий лише за умови відновлення її територіальної цілісності.
Джерело: ООН