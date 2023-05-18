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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЄС не вводитиме санкції проти Росатому – CNN

Росатом
Фото: Depositphotos

Європейський Союз наразі не планує запроваджувати санкції проти російської державної атомної компанії Росатом.

Про це повідомив високопоставлений чиновник ЄС, пише CNN.

За словами посадовця, хоча країни-члени ЄС і зменшують свою залежність від російських енергоносіїв, блок не буде націлений на Росатом у новому, 11-му пакеті санкцій.

– Самі собою санкції не приведуть до незалежності від російських енергоносіїв. Є й інші способи досягти тієї ж мети, – додав він.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що новий санкційний пакет міститиме три ключові пункти. Зокрема, уточнення чинних інструментів, додавання більшої кількості продуктів у заборону ЄС на транзит; пропозицію нового інструменту боротьби з обходом санкцій; а також пропозицію заборонити тіньові організації з Росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції ЄС.

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Санкції проти Росії

Джерело: CNN
ЄС, Санкції проти Росії
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