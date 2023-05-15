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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Країни G7 посилять санкції проти російської енергетики та експорту – ЗМІ

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Країни Великої сімки планують посилити санкції проти Росії на своєму саміті в Японії цього тижня. Обмеження будуть спрямовані на енергетику та експорт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників, обізнаних з ходом дискусій.

– Нові заходи, оголошені лідерами під час зустрічей 19-21 травня, будуть спрямовані на ухилення від санкцій за участю третіх країн, а також на те, щоб підірвати майбутнє виробництво енергії в Росії і обмежити торгівлю, яка підтримує російську армію, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що окремо американські чиновники також очікують, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій таким чином, щоб принаймні для певних категорій товарів, весь експорт автоматично заборонявся.

Reuters вказує, що адміністрація президента США Джо Байдена раніше підштовхувала союзників до зміни санкційного підходу групи, який сьогодні дозволяє продавати всі товари до Росії, якщо вони не внесені до чіткого чорного списку. Ця зміна може ускладнити для Москви пошук прогалин у санкційному режимі.

– Варто очікувати, що в кількох сферах, особливо пов’язаних з російською оборонно-промисловою базою, відбудуться зміни, – сказав американський чиновник, який відмовився назвати своє ім’я.

Водночас точні формулювання спільної декларації лідерів G7 все ще підлягають обговоренню і коригуванню перед тим, як вона буде оприлюднена під час саміту.

До G7 входять США, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

Раніше у Bloomberg повідомили, що Європейський Союз запропонував офіційно припинити постачання російської нафти трубопроводом до Німеччини та Польщі.

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Джерело: Reuters
G7, Війна в Україні, Росія, Санкції проти Росії
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