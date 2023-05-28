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У США оголосили про досягнення угоди щодо межі держборгу

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті досягли принципової угоди щодо межі державного боргу.

Про це повідомляє Білий дім.

– Це важливий крок вперед, який скорочує витрати, водночас захищаючи критичні програми для людей, що працюють, та розвиваючи економіку для всіх. Крім того, угода захищає мої та демократів Конгресу ключові пріоритети та законодавчі досягнення, – сказав Байден.

Він зазначив, що угода є компромісом, а “це означає, що не всі отримують те, що хочуть”.

– Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць, – додав президент.

Як пише Reuters, Байден та Маккартні досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі боргу федерального уряду в розмірі $31,4 трлн.

Угода призупинить ліміт боргу до січня 2025 року, а також обмежить видатки в бюджетах на 2024 і 2025 роки, поверне невикористані кошти на COVID, прискорить отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів і міститиме деякі додаткові вимоги до роботи для програм продовольчої допомоги для бідних американців.

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Джерело: Білий дім, Reuters

Борг, Джо Байден, США
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