Блінкен про саміт НАТО: Україна отримає потужний пакет політичної та практичної підтримки

Сполучені Штати Америки та інші члени НАТО планують надати потужний пакет підтримки для України з нагоди саміту, який відбудеться у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Осло після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Він зазначив, що учасники майбутнього саміту сфокусуються на продовженні непохитної підтримки України.

– Щодо України, то, ґрунтуючись на сьогоднішніх дискусіях, перше, що можна сказати, це те, що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, наші друзі в Україні можуть розраховувати на дуже потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки, – наголосив Блінкен.

Він запевнив, що всі союзники підтримують зобов’язання, які взяли на себе на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році. Тоді Україна отримала запевнення, що колись зможе приєднатися до цього військового блоку.

– Це не змінилося. Ми інтенсивно зосереджені на тому, що ми можемо зробити, щоб ще більше зміцнити відносини між Україною та НАТО, а також продовжувати наближати Україну до стандартів НАТО, оперативної сумісності, – пояснив держсекретар США.

Він відзначив неймовірну мужність та жертовність, які демонструють українці. Блінкен запевнив, що США та Євросоюз продовжать допомагати захищати територіальну цілісність та суверенітет України.

За словами держсекретаря, зустріч в Осло дала можливість “звірити годинники” в питанні підтримки нашої країни, агресії РФ та щодо інших викликів.

Як відомо, 1 червня міністри закордонних справ країн-членів НАТО зібралися в Норвегії, щоб обговорити підтримку України та її прагнення до членства в блоці.

Джерело: Держдепартамент США

Джерело : CNN

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