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Глави МЗС НАТО обговорять підтримку України та її членство в Альянсі – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

1 червня у Норвегії міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорять підтримку України та її прагнення до членства в Альянсі.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Європейська правда.

– Ми обговоримо, як посилити і зберегти нашу підтримку України. У останні місяці союзники НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки Україні, допомагаючи їм відвойовувати та повертати українські території, – сказав він.

За словами Столтенберга, міністри НАТО також порушать питання щодо членства України.

– Усі союзники погоджуються, що двері НАТО відчинені для нових членів. Усі союзники також погодились, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що від членів НАТО та України залежить рішення, коли Україна стане членом. Москва не може мати вето на розширення НАТО, – зазначив він.

Водночас усі союзники НАТО згідні з тим, що зараз найважливішим і найнагальнішим завданням є гарантувати, що Україна переможе як суверенна незалежна держава.

– Президент Путін, Росія не повинні виграти цю війну, – наголосив генсек.

Він додав, що коли війна закінчиться, “ми повинні упевнитись, що історія не повториться, що ця модель російської агресії проти України справді зупиниться. Тому ми повинні втілити рамки, щоб надати гарантії безпеки України після завершення війни”.

У четвер, 1 червня, Володимир Зеленський під час візиту до Молдови заявив, що Україна готова бути членом НАТО і чекає, коли блок буде готовий її прийняти.

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Джерело: Європейська правда

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Україна
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