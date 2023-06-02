Естонія ще має зброю, яку вона може передати Україні, але все залежить від успіхів на фронті – Певкур

Естонія має озброєння, яке вона може надати для Збройних сил України, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно.

Про це сказав міністр оборони країни Ханно Певкур, повідомляє ERR.ee.

Як вважає міністр, багато залежатиме від військових успіхів України цього літа і потреб, які стануть зрозумілими ближче до осені.

– Озброєння, необхідне для наступу, союзники вже передали Україні. Зараз триває підготовка до надання допомоги восени, – сказав він, додавши, що це питання планується обговорити на наступній зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться через два тижні.

Певкур повідомив, що найближчим часом Україна отримає ще один польовий шпиталь, також продовжиться навчання в Естонії українських військовослужбовців.

Нагадаємо, парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО і наголосив на необхідності зробити конкретні та недвозначні кроки у цьому напрямку вже на найближчому саміті Північноатлантичного альянсу.

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