Заборона на імпорт українського зерна. Єврокомісія може продовжити обмеження до вересня

Європейська комісія може продовжити заборону на імпорт агропродовольства українського походження до п’яти країн Євросоюзу до середини вересня.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

– Ми отримали від Єврокомісії проєкт нової постанови про заборону імпорту чотирьох продуктів до п’яти країн. Термін дії, записаний в проєкті, – 15 вересня цього року. Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності із завтрашнього дня, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як пише Укрінформ, речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер повідомила, що комісія все ще обговорює ймовірні торговельні захисні заходи щодо імпорту сільськогосподарської продукції, але остаточне рішення щодо цього ще не прийнято.

– На цій стадії поки що не було прийнято жодного рішення, обговорення триває. Ми повідомимо, коли рішення буде прийнято, що, ймовірно, відбудеться наприкінці дня сьогодні, – сказала вона.

2 травня Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Заходи нібито є необхідними через переповнення складів потужностей і логістичних ланцюжків, з якими зіткнулися п’ять країн, та можуть бути подовжені.

Джерело : Укрінформ

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