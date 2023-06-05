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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Заборона на імпорт українського зерна. Єврокомісія може продовжити обмеження до вересня

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

Європейська комісія може продовжити заборону на імпорт агропродовольства українського походження до п’яти країн Євросоюзу до середини вересня.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

– Ми отримали від Єврокомісії проєкт нової постанови про заборону імпорту чотирьох продуктів до п’яти країн. Термін дії, записаний в проєкті, – 15 вересня цього року. Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності із завтрашнього дня, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як пише Укрінформ, речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер повідомила, що комісія все ще обговорює ймовірні торговельні захисні заходи щодо імпорту сільськогосподарської продукції, але остаточне рішення щодо цього ще не прийнято.

– На цій стадії поки що не було прийнято жодного рішення, обговорення триває. Ми повідомимо, коли рішення буде прийнято, що, ймовірно, відбудеться наприкінці дня сьогодні, – сказала вона.

2 травня Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Заходи нібито є необхідними через переповнення складів потужностей і логістичних ланцюжків, з якими зіткнулися п’ять країн, та можуть бути подовжені.

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Джерело: Укрінформ
Єврокомісія, Імпорт, Зерно
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