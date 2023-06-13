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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія відновила поставки нафти до Північної Кореї – звіт ООН

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Вперше з жовтня 2020 року Росія відновила постачання нафти до Північної Кореї, яка знаходиться під санкціями. Це говорить про поглиблення співпраці між двома країнами.

У звіті, опублікованому цього тижня комітетом із санкцій ООН, йдеться, що Росія почала відправляти нафтопродукти до Північної Кореї у грудні 2022 року, що продовжилося і у 2023 році. За цей період РФ поставила до КНДР близько 67 тис. барелів нафти.

– Судячи з супутникових знімків, опублікованих веб-сайтом 38 North, Росія та Північна Корея, очевидно, відновили торгівлю єдиною залізницею наприкінці минулого року. Зв’язок було закрито в лютому 2020 року, коли Кім Чен Ин закрив свої кордони від нової загрози Covid-19, − пише видання.

Північній Кореї дозволено імпортувати 500 тис. барелів нафти на рік − відповідно до режиму санкцій ООН. Але КНДР знайшов способи обійти ці обмеження, наприклад, використовуючи перевалку товарів із корабля на корабель у відкритому морі.

США стверджують, що співпраця між країнами також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти Кремлю у війні в Україні. Обсяги постачання військової техніки Москві можуть зростати.

Режим Кім Чен Ина володіє зброєю у надлишку, особливо артилерію радянських часів, яка застосовується на передовій в Україні. Північна Корея має, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, арсенал із понад 21 600 артилерійських снарядів.

– Хоча адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що зброя не сильно змінить ситуацію на полі бою в Україні, її продаж відкриє потік доходу для північнокорейської держави, ізольованої від більшої частини світової торгівлі. Будь-який продаж зброї означатиме зміну ролей між сусідами, оскільки Північна Корея десятиліттями покладалася на зброю від свого колишнього благодійника, Радянського Союзу, – пише Bloomberg.

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Нагадаємо, що, згідно з резолюціями ООН, Пхеньяну заборонено продавати зброю протягом 15 років. Водночас, за даними американської військової розвідки, країна все ще продає війьскову техніку таким країнам, як Іран, Сирія та Уганда.

Війна в Україні, Кім Чен Ин, КНДР, нафта, Північна Корея, Росія
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