Щоб знизити напруженість між США та Китаєм. Блінкен розпочав поїздку в Пекін

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 18 червня, розпочав візит до Пекіна, спрямований на зниження напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Про це повідомляє AP.

Зазначено, що Блінкен відкрив свою програму зустріччю з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. У понеділок він матиме переговори з головним дипломатом Китаю Ван І. Можливо, держсек США також зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпінем.

Очікується, що під час візиту Блінкен порушить питання Тайваню, прав людини в Китаї, а також обговорить військову напористість Пекіна в Південнокитайському морі. Окрім того, дипломати обговорять і війну РФ проти України.

– Незважаючи на присутність Блінкена в китайській столиці, перспективи будь-яких значних проривів невеликі, оскільки і без того напружені відносини в останні роки стають все більш небезпечними. Ворожість і взаємні звинувачення неухильно зростають через низку розбіжностей, які мають наслідки для глобальної безпеки і стабільності, – йдеться у повідомленні.

Блінкен – американський посадовець найвищого рівня, який відвідав Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні 2021 року.

Поїздка Блінкена в Пекін мала відбутись раніше, однак була перенесена через китайську шпигунську кулю, яка залетіла на територію США.

Джерело : AP

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