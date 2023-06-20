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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бої точаться дуже важкі, але Україна ухвалює правильні оперативні рішення – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Командування ЗСУ ухвалює правильні оперативні рішення, й українська армія просувається попри опір окупантів.

Таку думку під час відвідання разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом німецької авіабази Ягель, де проходять навчання Air Defender 2023, висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили хорошу оборону. Але я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення, – сказав очільник Північноатлантичного союзу.

Він додав, що Україна потребує постійної підтримки, аби деокупувати свою територію і мати надалі кращі переговорні позиції. Водночас НАТО, зазначив генсек, не є і не буде стороною конфлікту.

Столтенберг підтвердив початок навчання українських пілотів керуванню винищувачами 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. За його словами, це демонструє готовність НАТО підтримувати Україну у довготривалій перспективі. Він додав, що рішення щодо термінів передання літаків ще остаточно не ухвалене.

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За словами генсека, Air Defender 2023, як і кожні навчання, є чітким сигналом рішучості та єдності НАТО, готовності захищати кожного члена Північноатлантичного союзу.

– Ми не хочемо провокувати конфлікти, ми хочемо їм запобігати і робимо це через стримування, зокрема за допомогою таких навчань, – каже Столтенберг.

За його словами, війна Росії проти України засвідчила важливу роль ВПС і захисту повітряного простору задля оборони.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив “високомотивований персонал”, який бере участь у навчаннях, назвавши маневри “сильним сигналом рішучості, єдності та боєздатності трансатлантичної солідарності”. Він додав, що з огляду на нинішні безпекові виклики навчання проводитимуться частіше, ніж це було досі.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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