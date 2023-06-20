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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Париж може підтримати членство України в НАТО – Le Monde

Париж може підтримати членство України в НАТО – Le Monde
Фото: Getty Images

Франція змінила позицію щодо майбутнього членства України в НАТО в позитивний для Києва бік, щоб вплинути на російсько-українську війну і посадити Москву і Київ за стіл переговорів.

Як пише Le Monde, змінену позицію Парижа обговорюватимуть французькі представники в делікатних дискусіях між союзниками України напередодні щорічного саміту НАТО, запланованого у Вільнюсі, столиці Литви, на 11 і 12 липня.

За інформацією видання, на нещодавньому засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці 12 червня розглядали можливість вступу України до НАТО – варіант, який наразі розглядають у Парижі як самостійну гарантію безпеки, оскільки він може утримати Росію від продовження війни або, в разі закінчення конфлікту, запобігти подальшій агресії.

– Натяк на цю перспективу міг би мимохідь переконати президента України Володимира Зеленського вступити в переговори, коли він вважатиме за потрібне, залежно від результатів контрнаступу, – припускає Le Monde.

І хоч подібний крок, як пише видання, “може бути тактичним”, він являє собою реальне перетворення для позицій Франції.

– Тим самим Париж наближається до позиції, яку обстоюють країни Центральної Європи, більшість з яких, насамперед Польща і країни Балтії, невпинно виступають за вступ України до НАТО.

Як заявив Le Monde один з іноземних дипломатів, “французька позиція зараз ближча до позиції Польщі, ніж Німеччини”.

Таке рішення Парижа суперечить рішенню від 2008 року, коли на саміті НАТО в Бухаресті президент Франції Ніколя Саркозі разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель заблокував будь-яку перспективу швидкого вступу України до союзу. Тоді, всупереч пораді США, які на той час виступали за інтеграцію України, європейські лідери вважали, що відтермінування членства України у військово-політичному блоці стане способом полегшити відносини з Росією.

Як раніше заявив чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, сьогодні країни-учасники союзу не готують офіційне запрошення про вступ до Організації для України, щоб оголосити про це на саміті у Вільнюсі.

НАТО, Україна, Франція
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