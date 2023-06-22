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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою – Єрмак

Єрмак
Фото: Офіс президента

Україна розраховує отримати запрошення вступити до НАТО з “відкритою датою” на саміті військового союзу у Вільнюсі наступного місяця.

Про це заявив у середу, 21 червня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час вебінару, проведеного аналітичним центром Atlantic Council.

За його словами, нездатність НАТО ухвалити “сильне” рішення на саміті 11-12 липня деморалізує українців, а офіційний Київ уже продемонстрував свою готовність до вступу своїми бойовими діями на полі бою.

– Ми очікуємо, що Україна буде запрошена до НАТО з відкритою датою… Це може створити сигнал, – сказав Єрмак.

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав на членстві України в НАТО, та водночас говорив, що визнає неможливість вступу, поки в Україні триває російсько-українська війна.

Андрій Єрмак додав, що між США та Україною ведуться консультації про заходи, які лідери Північноатлантичного договору затвердять у Вільнюсі для зміцнення безпеки України до отримання нею колективних гарантій безпеки від союзу.

Союзники Києва розходяться в думках щодо того, як швидко Київ має вступити в НАТО, а деякі західні уряди побоюються будь-якого кроку, який може наблизити їх до війни з Росією.

Нагадаємо, напередодні французьке видання Le Monde писало, що Франція може підтримати вступ України до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Крім того, глава МЗС Великої Британії 21 червня заявив, що Лондон “схвально” поставиться до того, якщо Україна зможе пройти спрощений процес вступу до НАТО.

Джерело: Reuters
Андрій Єрмак, Війна в Україні, НАТО, Україна
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