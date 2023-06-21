Велика Британія готова підтримати спрощене членство України в НАТО – голова МЗС
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон “дуже схвально” поставиться до того, якщо Україна зможе пройти спрощений процес вступу до НАТО.
Про це він сказав на пресконференції в межах Конференції з питань відновлення України в Лондоні.
Клеверлі припустив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства для вступу до військового блоку.
Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки та поради в міру того, як вони роблять кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах.
Якщо Україна фактично пропустить цей етап, це поставить її в одну категорію з новим членом НАТО – Фінляндією. На противагу цьому, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі ПДЧ до свого вступу в 2020 році.
– Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в блоці вже виконуються, – сказав очільник МЗС Великої Британії.
Клеверлі додав, що реформа Збройних сил України відбувається безпосередньо під час участі у війні проти Росії.
– Я вважаю, що позиція Великої Британії була б дуже, дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що пропозиція Швеції і Фінляндії не вимагала цього, а українці своїми діями на полі бою продемонстрували свою відданість реформуванню армії відповідно до вимог членства в НАТО, – зазначив Клеверлі.
Він також припустив, що всі союзники Організації Північноатлантичного договору це визнають.
Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що Париж змінив позицію щодо майбутнього членства України в НАТО в позитивний для Києва бік, щоби вплинути на російсько-українську війну та посадити Москву і Київ за стіл переговорів.
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