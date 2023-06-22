Боротьба з обходом санкцій має бути комплексною: як обмежити РФ від західних комплектовань – експерт

Росія, попри статус країни, на яку було накладено найбільшу кількість санкцій, все ж таки примудряється обходити наявні обмеження та купувати товари, завдяки чому виготовляє ракети, якими атакує мирні міста України.

Лише в червні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що у збитих ракетах було виявлено комплектовання з країн, які є партнерами України, після чого скандал перейшов на дипломатичний рівень.

Про те, як Росія обходить санкції, а також, як можна впливати на тих, хто є пособником війни Кремля проти України, Факти ICTV поговорили з ізраїльським військовим оглядачем Давидом Шарпом.

На його думку, країни Заходу куди більш принципові в питаннях обхідних шляхів санкційних обмежень, ніж Китай або Іран. Це ж стосується і західних компаній-виробників. Однак проблема обходу санкцій полягає в іншому.

– Сьогодні на цивільному ринку є стільки компонентів, навіть не подвійного призначення, хоча і подвійного теж, а таких компонентів цивільного призначення, не тільки мікроелектроніки, це можуть бути найпростіші компоненти, аж до резисторів чи дротів, які можна використовувати у військовому виробництві. Ба більше, військове виробництво не обов’язково має бути особливо якісним, якщо ми говоримо про ракети, життєвий цикл яких дуже невеликий, – сказав він.

За словами Шарпа, в Росії є високий відсоток браку, що експерт фіксує від початку війни в Сирії, де бере участь російська армія.

– Так ось, нині, оскільки Росія не перебуває в економічній блокаді, повноцінній економічній блокаді, ба більше, це неможливо в принципі на цьому етапі. Є безліч обхідних шляхів закупівель компонентів подвійного призначення або компонентів цивільного (призначення. – Ред.). На анекдотичному рівні навіть стверджувалося, що розбирають пральні машини і щось із них витягують. Я в таке не вірю, проте це такий приклад, доведений до абсурду. Каналів надходження цих елементів – безліч, – пояснив він.

За словами експерта, той самий Китай може продавати не тільки китайські вироби, а й інші закупівлі, придбані КНР, після чого товари можуть перепродаватися Росії. Крім Китаю є й інші країни, як, наприклад, Туреччина, Емірати, країни колишнього СРСР тощо.

Давид Шарп каже, що Україна має перевагу в питанні санкційного регулювання, оскільки є безліч російських ракет, які, приміром, були збиті й не розірвалися, після чого можна розібрати ракету та дізнатися, якій країні-виробнику належать ті чи інші комплектовання, після чого вже провести відповідний аналіз.

– Якщо там у цих виробах є якісь компоненти, скажімо, такого складного та рідкісного рівня, то тоді є шанс точково вплинути на їхніх виробників і продавців, – пояснює експерт.

Він уточнив, що рідкісні компоненти, це такі елементи ракети, які не можна купити в країнах Заходу або умовних ОАЕ.

Шарп пояснив, що вплив України на виробників може бути різним: від цивілізованого способу, за допомогою регуляторів США і Євросоюзу, які поставлять компанію перед вибором – “або ми, або Росія”; інший спосіб має на увазі санкційні обмеження, як персональні, так і фінансові (переказ валюти тощо), через що ті чи інші компанії будуть перед вибором, “від якого не можна відмовитися”.

– Ось таких важливих незамінних компонентів, у яких майже немає альтернативи, мало. Я вважаю, дещо таке є. У будь-якому разі, навіть із компонентами, в яких є альтернатива, все одно слід до таких продавців і виробників підходити зі схожими пропозиціями, бо дуже важливо, навіть якщо ти не порушив повністю цей процес сірих схем закупівель росіянами, важливо його порушити частково, – каже експерт.

Він навів приклад, коли росіяни замість 60 ракет зможуть виробляти 40.

– Це не повна перемога, проте це важливо в усіх сенсах. Тобто досягнення навіть такого результату є серйозним. Серйозно і те, що навіть якщо вони не зменшать свого виробництва, але воно буде обходитися їм дорожче, дорожче у фінансовому сенсі, це теж важливо, – каже Шарп.

Військовий оглядач стверджує, що російсько-українська війна є, зокрема, війною ресурсів.

– З одного боку ресурси України, які обмежені, але на її боці Захід, взагалі-то не обмежений ресурсами. А з іншого боку – Росія, ресурси якої, природно, більші за українські, та далеко не нескінченні, – додав він.

Давид Шарп наголосив, що у Росії також є слабкі місця, тому є сенс змушувати РФ заплатити більше, тим самим сповільнивши темпи виробництва.

Також, вважає експерт, є й інші способи, які можна назвати “менш цивілізованими та більш активними”.

– Це використання можливостей розвідслужб, зокрема й силових. Це коли виходиш на тих, хто, скажімо так, не розуміє доброго слова, хто займається цією справою, усвідомлює, що він робить, та водночас не розуміє доброго слова, що називається. На цих людей можна впливати інакше. На людей, компанії, структури можна впливати інакше. Тут, звісно, потрібно підходити дуже розумно і, я б сказав, так обережно, щоб не потрапити під звинувачення в тероризмі або щось таке, – сказав експерт.

Він навів приклад з ізраїльської практики, коли упродовж десятиліть таких заходів переконання, а “іноді й переконання насильством”, вживали проти тих, хто працював на ворога Ізраїлю або продавав ворогам Ізраїлю ті чи інші найважливіші компоненти.

– Це були безліч випадків під час боротьби з іракською ядерною програмою в 70-80-ті роки, у 60-ті й 70-ті з німецькими вченими, які працювали на Єгипет, колишніми нацистами. Випадків було багато. Не завжди діяли вдало, проте ці заходи, наприклад, отримання кимось імейлу з відповідними погрозами та інформацією про його особисте, якоїсь про нього інформації, яка підкаже йому, що він має справу не з жартівниками, може спонукати таку людину чи компанію відмовитися від дій, – каже Давид Шарп.

Крім того, вважає експерт, можна діяти й підкупом.

– А якщо й не відмовляться (продовжуватимуть діяльність. – Ред.), є шанс, що будуть нервувати та перейматися власною безпекою, що впливає на ефективність способу життя та роботи. Але це в загальних рисах, і це теж працює. І коли на кону власна безпека ій безпека власних громадян, це те, що зараз з Україною відбувається, то хорошими можуть стати дуже багато методів, аби тільки вони були ефективними і не шкодили собі, – вважає військовий оглядач.

Шарп також розповів, що у випадках, коли в ракетах можуть бути виявлені, приміром, американські комплектовання, боротися треба не зі США, які й так виступають за обмеження схожих постачань Росії, а й відстежувати ланцюжки тих, хто перепродує Москві цю технологію.

– Відстеживши ланцюжок, навіть не за конкретикою, можна домогтися результату. Наприклад, і тут я просто наприклад кажу, якийсь товар продано в Еміратах американській компанії. Тут усе нормально, абсолютно не причепитися. А ось в Еміратах він уже якось переадресовується в Росію. Тому, можливо, варто мати справу не з конкретною американською компанією, найімовірніше, навіть не з нею, а ось з урядами Еміратів і з компаніями, які займаються перепродажем в ОАЕ, включно з конкретними людьми. Конкретна людина в Еміратах, якщо на неї вийти, яка відповідальна за продаж тих самих компонентів у Росію, вона може бути поставлена перед дилемою цивілізовано, як я вже казав, американські санкції, заборона на в’їзд, різні переслідування. І, нарешті, через уряд Еміратів теж, – каже експерт.

Він повторив, що в таких ситуаціях необхідно тиснути на умовний уряд, що є вже завданням американської влади.

Експерт вважає, що паралельно з цим, якщо цивілізовані методи не працюють, “можна вдаватися і до дій спецслужб, скажімо так, м’яких погроз і фізичних впливів”.

– Тобто потрібно відстежувати ланцюжки, і я впевнений, що мотивація в американців, у західних урядів і, понад те, компаній, вона є. Ніхто з них не хоче бути дискредитований і ніхто не бажає Україні шкоди, якраз навпаки, – вважає Шарп.

Експерт повторив, що навіть коли йдеться про такі країни, як Китай, можна, не домагаючись повної заборони експорту певних товарів до Росії, домогтися успіху тим, що буде уповільнено темпи виробництва.

За словами Давида Шарпа, у Росії сьогодні не так багато партнерів. Із найпомітніших можна назвати Північну Корею і Китай, які є специфічними партнерами. І попри це, Росія в плані технологій та економічних ресурсів перебуває “незрівнянно нижче від Заходу”, тому в України є “колосальна в цьому плані стратегічна перевага”, вважає експерт.

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