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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Яка альтернатива? Вучич не проти поставок сербської зброї в Україну

Александар Вучич
Фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не проти того, аби його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Він сказав, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, і що він не має наміру цьому перешкоджати.

— Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти її? Не продавати її? – сказав Вучич.

Видання з посиланням на слова трьох західних дипломатів пише, що канал, яким сербські боєприпаси постачаються на український фронт, став ключовим фактором помітного перелому, оскільки США, НАТО і ЄС підтримали Сербію під час нещодавнього спалаху етнічної напруженості в Косові.

Відповідаючи на запитання, чи був це свідомий крок, спрямований на отримання схвалення західних столиць, Вучич заявив, що Белград намагався діяти “нейтрально”.

— Але я не дурень. Я усвідомлюю, що частина цієї зброї може опинитися в Україні, – підкреслив президент Сербії.

Він також визнав, що його країна намагається балансувати між Україною та Росією. При цьому Вучич підкреслив, що не збирається допомагати російським військовим зусиллям. Сербія приєдналася до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

За словами Вучича, Белград приєднується до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в безпілотниках. Він також додав, що Сербія “не буде хабом для реекспорту чогось до Росії”.

За словами Вучича, раніше він що три місяці спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. А зараз вже рік не підтримує контактів з Кремлем, окрім прийому гостей з Москви.

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Яка альтернатива? Вучич не проти поставок сербської зброї в Україну

Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Сербія
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