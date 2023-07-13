Саміт НАТО продемонстрував провал цілей РФ, заради яких була розв’язана війна – ISW
Саміт НАТО у Вільнюсі показав, наскільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, за словами Кремля, була розв’язана війна.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Кремль протягом усієї війни повторював, що його метою є запобігти розширенню НАТО і, більше того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії.
– Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати, – йдеться у повідомленні.
ISW вказує, що багато російських джерел повідомляли про саміт НАТО неупереджено і приглушено, що “не відповідає масштабній поразці, яку саміт фактично представляє для довоєнних цілей РФ”.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками саміту були прибрані усі двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк