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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Саміт НАТО продемонстрував провал цілей РФ, заради яких була розв’язана війна – ISW

Сунак Байден Столтенберг саміт НАТО
Фото: Getty Images

Саміт НАТО у Вільнюсі показав, наскільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, за словами Кремля, була розв’язана війна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль протягом усієї війни повторював, що його метою є запобігти розширенню НАТО і, більше того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії.

– Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати, – йдеться у повідомленні.

ISW вказує, що багато російських джерел повідомляли про саміт НАТО неупереджено і приглушено, що “не відповідає масштабній поразці, яку саміт фактично представляє для довоєнних цілей РФ”.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками саміту були прибрані усі двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.

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саміт НАТО

Джерело: ISW
Війна в Україні, Росія, Саміт НАТО
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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