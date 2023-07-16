Понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежені ексгумації жертв Волинської трагедії

Більшість громадян Польщі хочуть аби українська влада дозволила необмежені ексгумації жертв Волинської трагедії 1943-1944 років.

Про це йдеться у результатах опитування SW Research для Rzeczpospolita.

Учасників моніторингу запитали, чи повинна українська влада погодитися на необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.

64,7% респондентів відповіли – так.

Проти виступили лише 9,3% опитаних.

26% людей відповіли, що не мають думки з цього приводу.

Також зазначається, що 75% людей старше 50 років хочуть необмеженої ексгумації.

– За згоду на необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії частіше виступають чоловіки (74%) та люди, старші 50 років (75%). Майже 8 з 10 осіб з доходом понад 5 000 злотих вважають, що українська влада повинна дозволити необмежену ексгумацію жертв Волинської різанини (76%). Трохи понад 7 з 10 мешканців міст з населенням 200 000-499 000 (72%) та міст з населенням 20 000-99 000 (71%) дотримуються такої ж думки, – прокоментував результати опитування старший менеджер проєктів SW Research Малгожата Бодзон.

Волинська трагедія

11 липня сейм Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати “визнання провини й вшанування пам’яті жертв”. За – проголосували усі 440 депутатів.

У Документі йдеться про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, як прописано у резолюції, “відбулася кривава неділя – кульмінаційний момент” Волинської трагедії, яку польські депутати вважають геноцидом.

Того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення, – йдеться у повідомленні.

Також у резолюції зазначається, що з 2016 року 11 липня відзначається як Національний день пам’яті жертв геноциду, під час якого “було вбито понад 100 тис. поляків – часто у дуже жорстокий спосіб”.

Нагадаємо, 9 липня президент Польщі Анджей Дуда прибув до Луцька, де разом з Володимиром Зеленським вшанував пам’ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

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