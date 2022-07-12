Липень, 12 в 8:47

Трофейний Панцир-С1, який сьогодні перебуває на озброєнні українських бійців, знищив першу ворожу ціль. ЗСУ захопили російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс у бою російськими окупантами.

Факти ICTV вирішили поцікавитися, що це за комплекс, та де російські військові його хотіли використати в Україні.

Так, зенітний комплекс спалили у місті Баштанка, що на Миколаївщині. Тоді в мережі опублікували відео захопленого Панциря-С1.

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4 березня знову ж таки біля Баштанки захопили колону техніки російських військових, зокрема: вантажівки, машину зв’язку та ЗРГК Панцир-С1.

Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив про захоплення третього Панциря-С1. Проте, де саме це сталося, не вказав.

27 червня ЗСУ знищили ще один російський ЗРК Панцир-С1 на острові Зміїний. Українські військові завдали більше 10 влучних ударів по позиціях ворога.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що вчергове було уражено один зенітно-ракетний комплекс Панцир-С1.

11 липня Міністерство оборони України повідомило, що українські захисники захопили в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцир С-1. Він вже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО.

Панцир-С1 – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

Машину розробило тульське Конструкторське бюро приладобудування. Комплекс створили 1994 року, з того часу його модернізували. Наприкінці 2012 року ЗРГК Панцирь-С1 взяли на озброєння армії РФ.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект Панцирь-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами може вражати цілі на висоті до 15 км і на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти на відстань до 4 км.