Після удару по Москва-Сіті слабкість Путіна відчули й російські еліти – Кузан

Після ударів безпілотників по комплексу Москва-Сіті вночі 30 липня слабкість президента РФ Володимира Путіна відчули навіть російські еліти.

На цьому в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, приліт по бізнес-центру, де розміщені три російські міністерства, мають офіси високопоставлені чиновники з розвідки, Міноборони РФ, а також українські перебіжчики часів президента-втікача Віктора Януковича, можна вважати ударом по самому серцю РФ.

Під удар “високотехнологічної продукції” потрапило навіть Міністерство цифровізації, яке й відповідає за цю “продукцію” в Росії.

– Ми бачили розкидані просто на вулиці внутрішні міністерські документи. А це свідчить про те, що безпілотники все ж таки досягають цілі. Тож якщо Росія не може захистити навіть свої міністерства, то, власне, чого варті їхні системи протиповітряної оборони? – ставить риторичне питання Сергій Кузан.

До слова, саме цей квартал Москви є надзвичайно насичений системами ППО різних рівнів – і малого, і середнього, і дальнього радіуса дії.

– До речі, завдяки сьогоднішньому випадку можна порівняти ефективність ППО Росії та України. Їхні навіть балістичні ракети не можуть пробитися до наших урядових установ, – додає голова Українського центру безпеки та співпраці.

Тож нічна атака БпЛА по комплексу Москва-Сіті, переконаний Сергій Кузан, щонайменше спровокує тимчасовий параліч центральних органів влади РФ.

Голова Українського центру безпеки та співпраці зауважує: попередні удари продемонстрували, що самі росіяни – зовсім не проти ударів по дорогих бізнес-центрах.

Вони навіть задоволені, що нарешті й кремлівська верхівка відчує на собі, що таке війна, як це вже відчула решта росіян.

Такі удари, прогнозує Сергій Кузан, лише підігріватимуть нелюбов до кремлівської еліти. Адже росіяни – це народ із рабською психологією.

Вони можуть вибачити своїм керівникам будь-що, але не слабкість. Так само відбувається в будь-якій авторитарній державі із мінімальними людськими правами.

– Те, що російська ППО пропустила такий удар, продемонструвало слабкість і армійської системи, і Путіна особисто. Тому що вся військова система асоціюється з Путіним. Росіяни вчергове відчули слабкість Путіна. І найголовніше, що це відчули й російські еліти, – говорить голова Українського центру безпеки та співпраці.

Експерт припускає, що вже в найближчі місяці в Росії можуть посилитись внутрішні невдоволення, а, можливо, навіть утворяться опозиційні групи, які боротимуться одна з одною.

Але найголовніше, каже Сергій Кузан, – це просування Сил оборони на фронті. І чим швидше воно відбуватиметься, тим більше загострюватимуться внутрішні протистояння в Росії.

Нагадаємо, що атака безпілотників на Москву 30 липня стала вже третьою за тиждень.

На початку робочого тижня мер Москви Сергій Собянін повідомляв про удари двох дронів по двох нежитлових будівлях столиці.

Тоді один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова, а уламки другого пошкодили дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ, що неподалік будівлі Міністерства оборони РФ у центрі Москви.

Наприкінці робочого тижня Собянін поскаржився на нову атаку безпілотника.

Представники Міноборони РФ буцімто той дрон знищили.

А вже у вихідні, вночі проти неділі, столицю РФ атакували три БпЛА.

Один дрон, як стверджують у Міноборони РФ, протиповітряна оборона нібито знищила в повітрі над територією Одинцовського району Московської області.

Ще два безпілотники буцімто після придушення засобами радіоелектронної боротьби втратили управління та впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Зауважимо, що для захисту повітряного простору над Москвою росіяни ще в січні встановили на даху штаб-квартири Міноборони РФ зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

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Фото: RTVI

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