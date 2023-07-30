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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Поступово війна повертається на територію Росії, до її центрів та військових баз – Зеленський

Поступово війна повертається на територію Росії, до її центрів та військових баз – Зеленський
Фото: Офіс президента

Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз. Це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що російська агресія зазнала банкрутства на полі бою, а Україна з кожним днем стає дедалі міцнішою.

– Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об’єктах. Сьогодні ми обговорили з громадами поточний стан підготовки всіх можливих сценаріїв. Обговорили й питання термінової відбудови, зокрема й енергетики, різних систем забезпечення життя у громадах, – сказав президент.

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року.

Також сьогодні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України в Івано-Франківську обговорили бюджетні питання.

– Із цільовими субвенціями з державного бюджету – обсяг, якого недостатньо, – урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою з позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботоферми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень і реабілітацію воїнів, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що головним пріоритетом є оборона, захист держави та людей.

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