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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Щоб розвантажити Дунай: Румунія за два дні пропустить 30 суден з українських портів

порт Констанца
Фото: Depositphotos

У Румунії 3 серпня заявили, що протягом наступних двох днів розмитнять до 30 суден, які очікують на в’їзд до країни з українських портів на Дунаї.

Це свідчить про те, що торгівля не зупинилася, попри атаку Росії на головний річковий порт України, пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Зазначається, що президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що постійні напади РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї прирівнюються до воєнних злочинів.

До того, як Росія вийшла із зернової угоди, на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Зерно завантажується на баржі, які відправляються вниз по річці через територіальні води Румунії, члена НАТО, і далі з румунського чорноморського порту Констанца.

Директор з питань судноплавства Румунського агентства з управління Дунаєм Флорін Узумтома розповів, що дані відстеження комерційних суден свідчать, що Дунай та його гирло переповнене суднами, які намагаються потрапити в українські порти і вийти з них.

— Ми намагаємося впоратися з цими скупченнями якнайшвидше, щоб розвантажити Дунай. Ми розмитнимо близько 30 суден за два дні, щонайменше 12 сьогодні, якщо не 14, а решту завтра, – сказав агентству Узумтома.

За його словами, у травні та червні адміністрація оформила рекордну кількість суден, що прибули з внутрішніх портів України, – понад 477 на місяць.

Раніше Йоганніс заявив, що РФ здійснює черговий воєнний злочин, атакуючи інфраструктуру на Дунаї у південній частині України. Це неприйнятні дії, які можуть спровокувати продовольчу кризу.

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Джерело: The Guardian
Дунай, Зерно, Румунія, Чорне море
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