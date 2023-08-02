Воєнний злочин: президент Румунії про російські атаки по інфраструктурі в Одеській області

Російська Федерація здійснює черговий воєнний злочин, атакуючи інфраструктуру на Дунаї у південній частині України. Це неприйнятні дії, які можуть спровокувати продовольчу кризу.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс. Він засудив атаки РФ по українській інфраструктурі, розташованій неподалік Румунії.

– Атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, поблизу Румунії, є неприйнятними. Це воєнні злочини, які ще більше впливають на здатність України передавати продовольчі товари тим, хто потребує допомоги у світі, – стверджує президент Румунії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська у ніч з 1 на 2 серпня атакували південь Одеської області ударними дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне.

За даними Повітряних сил України, ціллю РФ стали об’єкти портової та промислової інфраструктури. Там спалахнули пожежі, а також пошкоджено елеватор внаслідок російських атак.

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