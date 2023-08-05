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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Суттєвий удар по флоту РФ: розвідка Британії про ушкодження Оленегорского горняка

Корабель РФ Оленегорский горняк
Фото: Getty Images

Російський десантний корабель Оленегорский горняк зазнав значних пошкоджень у ніч на 4 серпня. Цей інцидент у бухті Новоросійська став серйозним ударом по флоту РФ.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані британської розвідки.

– У ніч із 3 на 4 серпня десантний корабель ВМФ РФ Оленегорский горняк майже напевно дістав серйозні пошкодження внаслідок удару в районі бази Чорноморського флоту (ЧФ) у Новоросійську, – зазначається в повідомленні.

За оцінкою розвідки, судно нахилилося на 30-40 градусів. Це свідчить про те, що були пробиті кілька водонепроникних відсіків, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень були неефективними.

У відомстві нагадали, що корабель Оленегорский горняк приписано до Північного флоту РФ. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну судно поповнило російський Чорноморський флот.

Окупанти часто використовували його для військових і цивільних перевезень між територією РФ та тимчасово окупованим Кримом, коли Керченський міст був пошкоджений.

Оленегорский горняк має водотоннажність 3600 тонн і довжину 113 метрів.

Розвідка звертає увагу, що це найбільше російське військово-морське судно, яке зазнало суттєвих ушкоджень або було знищене після затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера Москва 13 квітня минулого року.

– Це суттєвий удар по Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшу частину своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу Севастополю, – наголосили в розвідці.

Що відомо про атаку на Оленегорский горняк

У ніч на 4 серпня в російському Новоросійську пролунала серія вибухів, після чого з’явилася інформація, що був підбитий великий десантний корабель Оленегорский горняк.

В мережі з’явилися фото та відео, які свідчать про те, що судно похилилося на бік. Окупанти тягнули його в бухту Новоросійська. Зрештою він був пришвартований там біля причалу: супутникові знімки зафіксували, що лівий борт корабля підпирає допоміжне судно.

В українській розвідці наголосили, що ураження десантного корабля Оленегорский горняк є великою втратою для флоту РФ.

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Війна в Україні, Велика Британія, Корабель, Розвідка, флот РФ, Чорноморський флот РФ
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