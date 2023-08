Суттєвий удар по флоту РФ: розвідка Британії про ушкодження Оленегорского горняка

Російський десантний корабель Оленегорский горняк зазнав значних пошкоджень у ніч на 4 серпня. Цей інцидент у бухті Новоросійська став серйозним ударом по флоту РФ.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані британської розвідки.

За оцінкою розвідки, судно нахилилося на 30-40 градусів. Це свідчить про те, що були пробиті кілька водонепроникних відсіків, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень були неефективними.

У відомстві нагадали, що корабель Оленегорский горняк приписано до Північного флоту РФ. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну судно поповнило російський Чорноморський флот.

Окупанти часто використовували його для військових і цивільних перевезень між територією РФ та тимчасово окупованим Кримом, коли Керченський міст був пошкоджений.

Оленегорский горняк має водотоннажність 3600 тонн і довжину 113 метрів.

Розвідка звертає увагу, що це найбільше російське військово-морське судно, яке зазнало суттєвих ушкоджень або було знищене після затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера Москва 13 квітня минулого року.

– Це суттєвий удар по Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшу частину своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу Севастополю, – наголосили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 August 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/qasQhQEXpW pic.twitter.com/vhvSUghNGM

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 5, 2023