У РФ великі проблеми: що відомо про Оленегорский горняк та як його ураження вплине на російський флот

Вночі, 4 серпня 2023 року, безекіпажні катери-камікадзе здійснили атаку на об’єкти РФ. Цього разу ціллю став порт Новоросійська.

Під час цієї атаки надводні дрони, ймовірно, уразили великий десантний корабель проєкту 775 Оленегорский горняк.

Що відомо про російський корабель Оленегорский горняк, про його характеристики та особливості – Факти ICTV запитали у військового експерта Олександра Коваленка.

Оленегорский горняк: що відомо про корабель

Це російський великий десантний корабель проєкту 775, що входить до складу Північного флоту РФ.

– Він виконував ты самі функції, що й будь-який інший корабель такого типу. Тобто Оленегорский горняк займався перевезенням особового складу, техніки, боєприпасів. Іншими словами, він володів транспортним функціоналом. Якщо була така потреба, корабель міг висаджувати десант, – каже експерт.

Оленегорский горняк був побудований ще у 1970 роках, а прийнятий до флоту – у 1976 році. Тобто зараз десантному кораблю 47 років. Будували його у польському місті Гданськ.

За словами Коваленка, сьогодні російські суднобудівні підприємства не можуть будувати кораблі такого типу. Тому втрата Оленегорского горняка – незворотна для Росії, адже вони не зможуть його відновити.

– Вночі 4 серпня 2023 року корабель було уражено. Якщо дивитися на опубліковані в мережі відео, то крен на лівий борт свідчить про серйозні пошкодження. Тобто можна зробити висновок, що Оленегорского горняка ми побачимо зовсім не скоро. Адже у РФ немає можливості якісно полагодити такий корабель, – каже Коваленко.

Експерт додає, що через пошкодження Оленегорского горняка транспортування будь-яких вантажів в Бердянськ, з Таганрога чи Новоросійська до Криму буде просто неможливе.

– Найголовніше у цьому – що такий корабель було уражено в районі Новоросійська. Це свідчить про те, що навіть Новоросійський порт не є безпечним для російської Чорноморської флотилії. Хоча, якщо говорити конкретніше, то Оленегорский горняк – корабель складу Північної флотилії, а не Чорноморської. Його просто перетягнули туди, щоб він посилив можливості Чорноморської флотилії, – додає експерт.

Ураження Оленегорского горняка – незворотна та серйозна втрата для російського флоту, який сьогодні не може повноцінно будувати великі десантні кораблі.

Коваленко зазначає, що Росія взагалі має великі проблеми з десантними кораблями. За 30 років існування РФ вони не змогли розробити сучасний, якісний та ефективний проєкт будівництва великих десантних кораблів.

– В них існує проєкт 11711 на базі радянського типу, але вони їх будують з великою кількістю помилок та дефектів. Навіть їхній головний корабель Іван Грен, який будували з 2004 року, був прийнятий до флоту з 40 дефектами конструкції. Вони не змогли їх виправити, тому просто прийняли до складу флоту, – каже Коваленко.

З будівництвом великих десантних кораблів у Росії величезні проблеми, тому Оленегорский горняк – серйозна втрата для російського флоту.

Технічні характеристики

Швидкість: 18 вузлів.

Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах.

Екіпаж: 87 осіб.

Водотоннажність: 4080 т.

Довжина: 112,5 м.

Ширина: 15 м.

Осадка: 3,7 м.

Два дизелі, два гвинти, потужність — 19200 к. с.

Озброєння

Оленегорский горняк має:

дві здвоєні 57-міліметрові артилерійські установки АК-725;

дві пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 Град-М;

чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла-2.

Крім того, на борту десантного корабля можуть розташовуватися до 500 т техніки та вантажів та 225 десантників.

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