У ISW розповіли, які можуть бути наслідки можливої ліквідації керівництва Вагнера

Приватна військова компанія (ПВК) Вагнер, найімовірніше, перестане існувати як квазінезалежна паралельна військова структура після можливого вбивства власника ПВК Євгена Пригожина, засновника Вагнера Дмитра Уткіна і начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та безпеки Валерія Чекалова.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Російське Міноборони створило приватні військові компанії (ПВК), які набирали наявних і колишніх найманців Вагнера, щоб контролювати операції вагнерівців за кордоном.

Російські джерела стверджували, що Кремль відмовився платити білоруському уряду за розміщення ПВК у Білорусі та що фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат бойовикам і відходу найманців із компанії. Супутникові знімки від 1 і 23 серпня показують, що за місяць майже на третину скоротилося наметове містечко в Цілі (Осиповичі, Білорусь).

Усунення цього центрального керівництва Вагнера позбавляє ПВК можливості діяти незалежно від Міноборони РФ. Але поки що незрозуміло, чи хоче Кремль повністю ліквідувати ПВК, чи збирається відтворити її у вигляді набагато меншої організації з повним підпорядкуванням.

Ще один варіант – відновлення Вагнера як квазінезалежної організації під керівництвом нового командира, лояльного до Кремля. Аналітики вважають, що такий варіант можливий, але малоймовірний.

На думку ISW, Пригожин не збирався зміщувати Путіна під час свого бунту 24 червня, а хотів лише спонукати російського диктатора звільнити російське військове керівництво. Пригожин був упевнений, що Путін його пробачить. Але, ймовірно, недооцінив, наскільки серйозно цей бунт принизив Путіна особисто. Пригожин також, очевидно, переоцінив лояльність російського президента.

Путін своєю чергою надає великого значення лояльності і часто винагороджує відданих йому воєначальників навіть у разі їхніх невдач.

Джерело : ISW

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