Україна виступила проти запрошення Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії – МЗС

Україна виступила проти запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

– Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату, – написав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що, найімовірніше, в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах.

Він нагадав, що торік фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.

– І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, торік американський телеканал CNN повідомляв, що лідер України Володимир Зеленський займав перше місце в списку фаворитів на отримання Нобелівської премії миру 2022 у багатьох букмекерів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.