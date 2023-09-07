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Сенат повинен ухвалити до кінця вересня пакет фіндопомоги Україні – Мітч Макконнелл

Мітч Макконнелл
Фото: Getty Images

Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав продовжувати підтримку України у війні проти Росії і нагадав, що на початку вересня активізувалися спроби консервативних політиків домогтися припинення надання військової допомоги ЗСУ для протистояння державі-агресору.

Про це повідомляє видання Politico.

– Після вторгнення Путіна в Україну президент Байден не був настільки рішучим, як багатьом із нас хотілося б. Поглиблення цих помилок Білого дому не зможе виправдати Конгрес, – зазначив Макконнел.

Він також додав, що “зараз не час розслаблятися”. І висловив сподівання, що до кінця вересня сенатори затвердять надання Україні додаткового пакету фінансової допомоги.

Мітч Макконнелл неодноразово наполягав на важливості продовження підтримки України з боку США у війні проти Росії, навіть попри затятий опір деяких консервативних політичних кіл.

Зусилля республіканця не минули даремно – сенатори вже обговорюють обсяги коштів, які потрібні Києву для подолання наслідків війни, а також намагаються зберегти відкритою роботу уряду.

Нагадаємо, у середу, 6 вересня, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

За підсумками переговорів з главою МЗС Дмитром Кулебою очільник Держдепартаменту оголосив про надання Україні ще одного пакету військової допомоги на суму $1 млрд. Його завдання – посилити протиповітряну оборону і розширити допомогу цивільному населенню.

В середині серпня Ентоні Блінкен закликав Конгрес оперативно затвердити додаткове фінансування на $24,1 млрд для підтримки України у військовій, економічній та гуманітарній сферах.

19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,3 млрд. До пакету увійшли системи NASAMS, важкі керовані ракети TOW, безпілотники Switchblade, засоби протидії БПЛА та РЕБ, тактичні машини й інші типи озброєнь.

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Джерело: Politico
Війна в Україні, військова допомога, Мітч Макконнелл, республіканці, Сенат США, США
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