Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва – ЗМІ
У середу, 6 вересня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента.
Мета поїздки та порядок денний візиту поки що не відомі.
Востаннє Блінкен відвідував нашу столицю майже рік тому, у вересні 2022-го.
Напередодні ЗМІ повідомляли про ймовірний візит посадовця до України.
Джерело: Суспільне
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