Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва – ЗМІ

У середу, 6 вересня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента.

Мета поїздки та порядок денний візиту поки що не відомі.

Востаннє Блінкен відвідував нашу столицю майже рік тому, у вересні 2022-го.

Напередодні ЗМІ повідомляли про ймовірний візит посадовця до України.

Джерело : Суспільне

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