Блінкен закликав Конгрес оперативно виділити $24,1 млрд фінансування для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав американський Конгрес оперативно затвердити додаткове фінансування на $24,1 млрд для підтримки України у військовій, економічній та гуманітарній сферах.

Про це він заявив у вівторок, 15 серпня, на брифінгу в Держдепартаменті США.

Він нагадав, що наступного тижня виповниться півтора роки від початку повномасштабної агресії РФ проти України. Увесь цей час путінські війська бомбардують школи та лікарні, використовують їжу як зброю, викрадають українських дітей, вбивають мирних людей.

Водночас українці “демонструють визначну мужність та стійкість”.

Блінкен запевнив, що Сполучені Штати та союзники продовжать підтримувати Україну доти, доки не буде забезпечений “справедливий і міцний мир”.

– Минулого тижня президент Байден у рамках виконання цієї обіцянки спрямував запит до Конгресу США на $24,1 млрд для продовження підтримки України у військовій, економічній та гуманітарній сферах. А також щоб допомогти іншим країнам, які відчувають наслідки російської війни… Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит про додаткове фінансування, – наголосив держсекретар США.

Блінкен нагадав, що зусилля та ресурси союзників спрямовані на те, щоб допомогти українцям “боротися за свої життя, свободу та майбутнє”.

За словами держсекретаря, ця підтримка допомагає відстоювати базові принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Це життєво важливо для міжнародної безпеки та демонструє, що вторгнення РФ будо стратегічним провалом.

Блінкен також нагадав, що Держдепартамент США працює з Києвом над “довгостроковими зобов’язаннями в сфері безпеки”, які допоможуть Україні стримувати можливу агресію РФ у майбутньому. Йдеться про гарантії безпеки, які готові надати нашій державі й інші країни.

Як повідомляли західні ЗМІ, президент США Джо Байден запросив в американського Конгресу $40 млрд екстреного фінансування, які містять $24 млрд для України та інших країн, що постраждали через війну.

Вже 30 вересня у Сполучених Штатах завершиться фінансовий рік, а отже і фінансування низки програм.

14 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн.

Джерело: Держдепартамент США

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