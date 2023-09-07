Другий пакет за один день: США оголосили про ще $1 млрд допомоги для України

Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад $1 млрд. Він міститиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

Про це оголосив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

– Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги з бюджетом у понад $1 млрд. Він міститиме $665 млн для цивільної безпеки. Загалом від початку російської агресії ми передали допомогу на понад $43 млрд. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили відвоювали понад 50% окупованих територій… Ці додаткові кошти, які суттєво посилять протиповітряну оборону зокрема, – заявив Блінкен.

Додаткові понад $300 млн США виділять на такі потреби України, як забезпечення закону і права на деокупованих територіях.

Крім того, $100 млн виділять на підтримку довгострокових військових потреб України.

Також очільник Держдепу заявив, що наразі Україна залишається найбільш замінованою країною у світі, тому потребує допомоги з розмінуванням, однак не уточнив, скільки з виділених коштів буде спрямовано на потреби в розмінуванні територій.

Перед цим Міністерство оборони США оголосило про надання чергового пакету допомоги Україні на $175 млн. До пакету увійшли, зокрема, боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams.

Зазначимо, що Ентоні Блінкен прибув до Києва з робочим візитом 6 вересня. Протягом доби він вшанував пам’ять захисників України, що загинули у війні з Росією. Також очільник зовнішньополітичного відомства США зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою та навіть відвідав столичний McDonald’s.

Джерело : МЗС

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