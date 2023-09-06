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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Порушення суверенітету: президент Румунії прокоментував падіння уламків російського БпЛА на території країни

Клаус Йоганніс
Фото: Getty Images

У зв’язку із виявленням уламків російського безпілотника на території Румунії потрібно провести “термінове і професійне розслідування”.

Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс, повідомляє Digi24.

Він зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

– Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії, – наголосив Йоганніс.

Також він сказав, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.

Нагадаємо, 4 вересня українське МЗС заявило, що під час нічної атаки на Одещину російські безпілотники Shahed залетіли та здетонували на території Румунії.

Міноборони Румунії та президент Клаус Йоганніс відразу спростували цю інформацію.

Однак сьогодні очільник оборонного відомства Анхель Тілвар сказав, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру на території жудця Тулча – навпроти українського Ізмаїла.

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Війна в Україні, Російська агресія, Румунія
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