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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зернове ембарго: Київ запропонував Польщі, Словаччині та Угорщині компроміс щодо експорту

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам (зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині) компроміс стосовно імпорту української агропродукції.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що наша держава вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих трьох країн ЄС. Такий крок зумовлений односторонньою блокадою імпорту українського зерна з боку Польщі, Угорщини та Словаччини.

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– Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Єврокомісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів із України, – наголосив Шмигаль.

Йдеться, очевидно, про експорт насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці. Саме на ці чотири групи Єврокомісія в травні накладала обмеження.

Ключова пропозиція Києва – впровадження системи верифікації на експорт цієї агропродукції до п’яти країн ЄС (Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії). Товари, які везтимуть у режимі експорту до цих держав, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки.

Окрім того, Україна готова надавати митні дані щодо експорту продукції, а також збирати дані про кінцевий пункт її відправлення в системі електронної черги.

За словами Шмигаля, зараз ця пропозиція обговорюється з Єврокомісією. На думку прем’єра, така система контролю за експортом зерна “допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку” в сусідніх країнах-членах ЄС.

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Шмигаль уточнив, що Україна вже подала формальний запит до Польщі, Словаччини та Угорщини про порушення норм Світової організації торгівлі. Крім того, Київ починає антидискримінаційне розслідування через блокування експорту зерна цими країнами, “на основі статистики 2023 року”.

– Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн, – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що РФ практично щодня обстрілює українські порти, знищує інфраструктуру, елеватори, аграрні підприємства, мінує поля. Тож подальше блокування експорту вдарить по економіці, фінансах, податкових надходженнях і робочих місцях в Україні.

Зернове ембарго також зіграє на руку плану РФ влаштувати в світі чергову продовольчу кризу.

Як відомо, на початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українських зернових (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Обмеження діяли до 15 вересня, і Єврокомісія вирішила їх не продовжувати.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

А в Румунії можуть запровадити заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів.

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Джерело: Урядовий портал
Єврокомісія, Денис Шмигаль, експорт зерна, Зерно, Кабінет міністрів, Польща, Словаччина, Угорщина
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