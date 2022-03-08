ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Російський винищувач Су-30: що це за літаки та де в Україні їх збили

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російський винищувач Су-30: що це за літаки та де в Україні їх збили

Російська армія за час незаконного та жорстокого вторгнення на територію України зазнала чималих втрат як серед особового складу, так і воєнної техніки.

Станом на 5 березня, за оцінками видання Forbes, за час війни Збройні сили України знищили ворожої техніки на суму 331,2 млрд рублів, або близько $3 млрд.

Варто зауважити, що ЗСУ знищили чимало літаків-винищувачів та бомбардувальників повітряно-космічних сил РФ. Адже саме літаками Росія вихваляється, твердячи, що деяким немає аналогів у світі.

Отже, над українською землею наші пілоти збили немало винищувачів Су-30.

Читайте
Три літаки та два вертольоти: ворожа авіація продовжує зазнавати втрат

Факти ICTV зібрали інформацію, де саме та скільки Су-30 втратив російський ворог.

26 лютого в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українська ППО збила ще два ворожі літаки Су-30.

28 лютого було збито п’ять винищувачів російських окупантів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35.

3 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що над Ірпенем Київської області українська ППО збила ворожий Су-30.

Читайте
Під Вінницею знищили ворожий штурмовик Су-25

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

Варто зазначити, що ціна Су-30 коливається в районі $33 млн.

Раніше повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив літак російських окупантів Су-35.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські сили протиповітряної оборони збили Іл-76 із ворожим десантом у Василькові, що на Київщині.

Читайте
Українські військові збили російський літак під Затокою

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка