Російська армія за час незаконного та жорстокого вторгнення на територію України зазнала чималих втрат як серед особового складу, так і воєнної техніки.

Станом на 5 березня, за оцінками видання Forbes, за час війни Збройні сили України знищили ворожої техніки на суму 331,2 млрд рублів, або близько $3 млрд.

Варто зауважити, що ЗСУ знищили чимало літаків-винищувачів та бомбардувальників повітряно-космічних сил РФ. Адже саме літаками Росія вихваляється, твердячи, що деяким немає аналогів у світі.

Отже, над українською землею наші пілоти збили немало винищувачів Су-30.

Факти ICTV зібрали інформацію, де саме та скільки Су-30 втратив російський ворог.

26 лютого в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українська ППО збила ще два ворожі літаки Су-30.

28 лютого було збито п’ять винищувачів російських окупантів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35.

3 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що над Ірпенем Київської області українська ППО збила ворожий Су-30.

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

Варто зазначити, що ціна Су-30 коливається в районі $33 млн.

Раніше повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив літак російських окупантів Су-35.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські сили протиповітряної оборони збили Іл-76 із ворожим десантом у Василькові, що на Київщині.