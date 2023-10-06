Для стеження за Україною і не тільки: фірма у Китаї продала вагнерівцям розвідувальні супутники

ПВК Вагнера у 2022 році підписала контракт із китайською фірмою на придбання двох супутників, щоби вести розвідку та стежити за Україною.

Про це повідомило AFP із посиланням на документи, які опинилися у розпорядженні агентства.

Зазначається, що контракт підписали у листопаді 2022 року. А супутникові знімки використовувалися для допомоги вагнерівцям в Африці та навіть для проведення невдалого заколоту ватажка ПВК Євгена Пригожина у червні.

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Згідно з контрактом, написаним англійською та російською мовами і підписаним 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два супутники спостереження з високою роздільною здатністю, що належать китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компанії Ніка-Фрут, якою тоді володів Пригожин.

За самі супутники та додаткові послуги було заплачено понад $30 млн. За даними AFP, контракт також передбачає надання зображень за запитом, що дало змогу Вагнеру отримати супутникові знімки з України.

Серед них були фотографії штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який вагнерівці захопили під час заколоту, а також інших об’єктів військового характеру, зокрема в Грозному.

Джерело AFP стверджує, що контракт із китайською фірмою є досі дійсним.

Наприкінці червня ПВК Вагнера на чолі з Пригожиним здійснила спробу заколоту у Росії. На шляху до Москви він заявив, що відмовився від планів іти на столицю РФ. Це сталося після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Наприкінці серпня, рівно через два місяці після спроби заколоту, у Тверській області РФ розбився літак бізнес-класу. Повідомлялося, що на його борту був ватажок вагнерівців Євген Пригожин. Його смерть офіційно підтвердили у Росії.

Джерело : France24

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