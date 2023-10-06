Для слежки за Украиной и не только: фирма в Китае продала вагнеровцам разведывательные спутники

ЧВК Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой на приобретение двух спутников, чтобы вести разведку и следить за Украиной.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении агентства.

Отмечается, что контракт подписали в ноябре 2022 года. А спутниковые снимки использовались для помощи вагнеровцам в Африке и даже для проведения неудачного мятежа главаря ЧВК Евгения Пригожина в июне.

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Согласно контракту, написанному на английском и русском языках и подписанному 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения высокого разрешения, принадлежащих китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компании Ника-Фрут, которой тогда владел Пригожин.

За сами спутники и дополнительные услуги было заплачено более $30 млн. По данным AFP, контракт также предусматривает предоставление изображений по запросу, что позволило Вагнеру получить спутниковые снимки из Украины.

Среди них были фотографии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, который вагнеровцы захватили во время мятежа, а также других объектов военного характера, в частности, в Грозном.

Источник AFP утверждает, что контракт с китайской фирмой до сих пор действителен.

В конце июня ЧВК Вагнер во главе с Пригожиным осуществила попытку мятежа в России. На пути в Москву он заявил, что отказался от планов идти на столицу РФ. Это произошло после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В конце августа, ровно через два месяца после попытки мятежа, в Тверской области РФ разбился самолет бизнес-класса. Сообщалось, что на его борту был главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. Его смерть официально подтвердили в России.

Источник : France24

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