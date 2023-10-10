Від $50 до $100 млрд. У США хочуть ухвалити річний пакет допомоги Україні – WSJ

Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями ухвалити річний пакет допомоги Україні. Сума підтримки може сягнути від 50 до 100 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначено, що сенатори бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж у кількох менших.

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На їхню думку, це “додасть Україні відчуття впевненості”, а також буде краще “з політичного погляду”.

Пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада – датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.

Точна сума пакету поки що невідома. Сенатор Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 мільярдів доларів. У свою чергу сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь сказав, що якби це залежало від нього, цифра була б ближчою до 100 мільярдів доларів. Водночас він готовий піти на компроміс, якщо республіканці погодяться на 60 млрд доларів.

Раніше британська газета The Telegraph повідомила, що президент США Джо Байден має намір просити Конгрес про схвалення найбільшого пакету військової та гуманітарної допомоги Україні розміром у $100 млрд, терміном близько двох років.

Джерело : The Wall Street Journal

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