Байден планує просити Конгрес про виділення Україні найбільшого пакету допомоги – ЗМІ

Президент США Джо Байден має намір просити Конгрес про схвалення найбільшого пакету військової та гуманітарної допомоги Україні розміром у $100 млрд, терміном близько двох років.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Зазначається, що Білий дім розробляє план звернення до Конгресу щодо цього питання через побоювання, що постійні суперечки про витрати можуть зашкодити президенту на виборах наступного року.

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За словами деяких чиновників, розмір пакета може сягати до $100 млрд.

Вважається, що ухвалення єдиного пакету може дати адміністрації Байдена найкращий шанс забезпечити допомогу Україні до президентських виборів у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, 22 вересня Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. У його заяві йшлося про більшу кількість артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї для українських військ.

3 жовтня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що Вашингтон незабаром оголосить про ще один пакет військової допомоги Україні. Вона також спростувала абсурдні заяви Кремля про “втому” США від підтримки України.

Джерело : The Telegraph

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