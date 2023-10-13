У російському Брянську зафіксовані прильоти: почалась пожежа

У російському місті Брянськ ввечері 12 жовтня пролунав вибух.

Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом прокоментував губернатор області Олександр Богомаз та Міністерство оборони Росії.

Жителі міста повідомили, що після вибуху в районі місцевого м’ясокомбінату почалась пожежа.

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На фото та відео з місця подій можна побачити, як від вогню піднявся високий стовп диму.

Пізніше виступив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його версією, Брянськ начебто був атакований безпілотником, але, каже російський посадовець, активність БпЛА невідомого походження була начебто придушена на околицях Брянська силами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За попередньою інформацією, під час падіння цього безпілотника постраждалих начебто немає. На місце виїхали оперативні та екстрені служби, додав губернатор.

Згодом у Міноборони Росії заявили про збиття силами протиповітряної оборони двох безпілотників – над територіями Брянської та Бєлгородської областей.

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