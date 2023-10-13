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Илья Нежигай, редактор ленты

В российском Брянске зафиксированы прилеты: начался пожар

вибух дим
Фото: Getty Images

В российском городе Брянск вечером 12 октября прогремел взрыв.

Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии прокомментировал губернатор области Александр Богомаз и Министерство обороны России.

Жители города сообщили, что после взрыва в районе местного мясокомбината начался пожар.

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На фото и видео с места событий можно увидеть, как от огня поднялся высокий столб дыма.

Позже выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его версии, Брянск якобы был атакован беспилотником, но, говорит российский чиновник, активность БпЛА неизвестного происхождения была якобы подавлена в окрестностях Брянска силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По предварительной информации, при падении этого беспилотника пострадавших вроде бы нет. На место выехали оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Впоследствии в Минобороны России заявили о сбитии силами противовоздушной обороны двух беспилотников — над территориями Брянской и Белгородской областей.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Росія
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