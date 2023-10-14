Три країни домовилися відкрити коридор з сектору Гази для іноземців

Єгипет, Ізраїль та Сполучені Штати Америки домовилися відкрити так званий зелений коридор для іноземців, які мешкають на території секторі Гази. Він проходитиме через прикордонний пункт Рафах в Єгипті.

За даними видання The Time of Israel, єгипетський посадовець, ім’я якого не захотіли офіційно розголошувати, заявив, що Ізраїль дав згоду не завдавати ударів по районах, через які проходитимуть іноземці на цьому шляху.

За словами єгипетського чиновника, у переговорах брав участь Катар, а учасники отримали схвалення ХАМАС та палестинського угруповання “Ісламський джихад”.

Зараз дивляться

Він стверджує, що ці домовленості не стосуються заручників, яких утримують представники ХАМАСу.

Водночас другий представник єгипетської сторони на контрольно-пропускному пункті Рафах заявив, що вони отримали інструкції знову відкрити КПП в суботу вдень для іноземців, які прямуватимуть з сектора Гази.

Джерело: The Time of Israel

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.