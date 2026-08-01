Житлова субсидія – це фінансова підтримка від держави для українців та іноземців, які легально мешкають в Україні та мають низький дохід. Вона призначена для покриття витрат на комунальні послуги тим, хто не може сплачувати їх самостійно.

Факти ICTV розбиралися, як нараховуватиметься субсидія та яких змін очікувати українцям з 1 серпня 2026 року.

Субсидії в Україні: зміни з серпня

За інформацією Пенсійного фонду, звернутися за отриманням субсидії можуть особи:

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які зареєстровані в житлових приміщеннях (або якщо ця оселя є задекларованим місцем проживання людини);

орендарі, які винаймають житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщені особи, які оформили довідки ВПО за адресами відповідних житлових приміщень.

Як пояснили у Пенсійному фонді, більшості отримувачів житлову субсидію продовжено автоматично на наступний період – з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Однак особисто подавати заяву на субсидію необхідно, якщо:

у житлі реально мешкає менше людей, ніж зареєстровано;

ви орендуєте житло й самостійно оплачуєте комунальні послуги;

плануєте купівлю скрапленого газу чи твердого/рідкого пічного палива завдяки субсидії;

серед мешканців є внутрішньо переміщені особи, які змінили фактичне місце проживання.

Крім цього, з новою заявою та декларацією звернутися за призначенням житлової субсидії можна, якщо змінився склад домогосподарства, перелік отриманих житлово-комунальних послуг та в інших випадках.

Субсидії-2026: як подати заяву та документи

Заяву та документи, необхідні для призначення житлової субсидії, можна надати кількома способами:

у Пенсійному фонді України;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

надіслати поштою на адресу Пенсійного фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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