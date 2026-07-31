До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримують разову грошову допомогу від держави. У 2026 році порядок виплат різниться, залежно від статусу отримувача, але для більшості людей звертатися до державних органів взагалі не потрібно.

Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про те, коли будуть виплати до Дня Незалежності України 2026, хто отримає кошти автоматично та до яких дат потрібно подати заяву, якщо допомога не призначається без звернення.

Коли прийдуть виплати до Дня Незалежності

Основна частина виплат відбудеться протягом серпня 2026 року.

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Саме цього місяця гроші отримають пенсіонери, а також люди, яким призначено житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Для них допомогу нарахують автоматично разом із серпневою пенсією, субсидією або пільгою.

Подавати додаткові заяви чи звертатися до Пенсійного фонду таким отримувачам не потрібно.

Коли будуть виплати пенсіонерам до Дня Незалежності

Пенсіонерам разову грошову допомогу виплатять разом із серпневою пенсією.

Це стосується громадян, які мають право на таку виплату та не проходять військову службу.

Оскільки кошти надходитимуть одночасно з пенсією, кожен пенсіонер отримає їх відповідно до свого індивідуального графіка виплати пенсій у серпні.

Коли будуть виплати УБД до Дня Незалежності

Для ветеранів війни, які нині проходять військову службу, порядок виплати інший.

Кошти перерахують на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Саме через командування здійснюватиметься виплата допомоги.

Щоб не виникло затримок, військовослужбовцям рекомендують переконатися, що роботодавець або командування має інформацію про їхній статус ветерана війни.

Хто повинен подавати заяву на отримання допомоги

Не всім виплати призначають автоматично. Тож, якщо людина має право на допомогу, але не є пенсіонером, не отримує житлову субсидію чи пільги та не проходить військову службу, їй потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України.

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП, поштою чи онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису.

До яких дат потрібно звернутися

Для громадян, яким допомога не призначається автоматично, важливо не пропустити дедлайн.

Якщо людина вже має право на виплату, заяву необхідно подати до 1 серпня 2026 року.

Але не варто засмучуватись, якщо не встигаєте вчасно звернутися до ЦНАП. Адже законодавство передбачає ще одну можливість отримати кошти. Якщо право на допомогу виникло до 24 серпня, але станом на 1 жовтня гроші так і не надійшли, людина може додатково звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

Проте в такому разі виплату проведуть до 1 листопада 2026 року.

Джерело : Пенсійний фонд

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