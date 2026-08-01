З 1 серпня українці й надалі платитимуть за електроенергію та газ за старими тарифами. В уряді не переглядали їхню вартість, тому ціни залишаються такими ж, як і в попередні місяці.

Проте з водою ситуація зовсім інша. Після того, як НКРЕКП передала право встановлювати тарифи місцевій владі, багато міст почали переглядати вартість водопостачання та водовідведення. У деяких населених пунктах вода подорожчала удвічі, а подекуди майже утричі.

Факти ICTV зібрали актуальну інформацію про те, які тарифи діятимуть з 1 серпня 2026 року та за які комунальні послуги українці платитимуть більше.

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Тариф на електроенергію з 1 серпня 2026 року

Для більшості українців у серпні нічого не зміниться. Як і раніше, побутові споживачі платитимуть 4,32 грн за кВт·год. Цей тариф уряд продовжив до 31 жовтня 2026 року, тому найближчим часом підвищення не очікується.

Якщо встановлений двозонний лічильник, у нічний час можна й надалі платити удвічі менше. З 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становить 2,16 грн за кВт·год, а вдень 4,32 грн за кВт·год.

Нагадаємо, що після завершення опалювального сезону спеціальна пільга для будинків з електроопаленням тимчасово не діє.

До кінця квітня, тобто під час опалювального сезону, перші 2 тис. кВт коштували 2,64 грн за кВт·год. Однак із травня і до кінця вересня всі споживачі оплачують електроенергію за єдиним тарифом, який становить 4,32 грн за кВт·год.

Пільгову ціну планують повернути з початком нового опалювального сезону, а саме з 1 жовтня.

Тариф на газ з 1 серпня 2026 року

Ціна на природний газ для населення у серпні також не зміниться.

Для клієнтів Нафтогазу продовжує діяти річний тариф 7,96 грн за кубометр. Він був встановлений із 1 травня 2026 року і діятиме до 30 квітня 2027 року.

Саме послугами Нафтогазу послуговується переважна більшість українських родин, близько 98% побутових споживачів. Інші постачальники також не змінювали свої річні пропозиції. Залежно від компанії вартість газу коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Отже, у платіжках за серпень українці не побачать жодних змін у вартості газу.

Тариф на воду з 1 серпня 2026 року

Саме вода стала тією комунальною послугою, яка цього літа найбільше вдарила по сімейних бюджетах.

Серед причин здорожчання — зміна правил формування тарифів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передала повноваження встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення органам місцевого самоврядування. Такий порядок діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення.

Після цього міста почали одне за одним переглядати тарифи. Якщо раніше в багатьох населених пунктах кубометр холодної води коштував орієнтовно 20-30 грн, то тепер у частині громад ціна зросла вдвічі, а подекуди утричі.

Чому дорожчає вода

У водоканалах пояснюють, що чинні тарифи вже давно не покривали реальних витрат підприємств.

На їхню собівартість вплинули одразу кілька факторів: подорожчання електроенергії, яка потрібна для роботи насосного обладнання, зростання цін на пальне, реагенти для очищення води та інші матеріали.

Ба більше, підприємства мають ремонтувати зношені мережі, виплачувати зарплати працівникам і сплачувати податки.

Саме тому місцева влада в багатьох містах почала затверджувати нові тарифи з 1 серпня 2026 року, які вважає економічно обґрунтованими.

У яких містах вода найдорожча

Після перегляду тарифів найдорожча холодна вода наразі в Умані. Там сукупний тариф на водопостачання та водовідведення становить 157,32 грн за кубометр.

До міст із найвищими тарифами також увійшли:

Різке подорожчання відбулося саме у Вінниці. Якщо раніше кубометр води коштував 25,62 грн, то після перегляду тариф зріс понад утричі.

Невеликі міста мають меншу кількість споживачів. Через це витрати на утримання водопровідних мереж та обладнання розподіляються між меншою кількістю абонентів, що й призводить до вищої вартості послуг.

Де вода найдешевша

Є й міста, де місцева влада поки стримує підвищення тарифів.

Найнижча вартість холодної води серед великих міст залишається у Львові. Жителі культурної столиці платять лише 25,88 грн за кубометр.

Недорогою вода залишається також у Хмельницькому, де діє тариф 27,39 грн за кубометр.

Чи зростуть тарифи на воду у Києві, Дніпрі та Одесі з 1 серпня

У великих містах ситуація різна. У Дніпрі після перегляду тарифів кубометр води коштує 81,92 грн, що майже у 2,8 раза більше, ніж раніше.

В Одесі тариф не підвищували, але ціна на воду може зрости.

У Києві поки що продовжує діяти старий тариф, а саме 30,38 грн за кубометр. Проте, поки кияни звикають до нових цін на проїзд, Київводоканал уже подав на розгляд міської влади новий економічно обґрунтований тариф, близько 89 грн за кубометр. Якщо його погодять, плата за воду для киян також зросте майже утричі.

Тарифи 1 серпня 2026: на скільки зростуть платіжки українців

Найбільше зміни у платіжках відчують жителі тих міст, де вже переглянули тарифи на воду.

Якщо взяти середню сім’ю з 3-4 осіб, яка щомісяця використовує близько 12 кубометрів холодної води, після підвищення тарифу загальні витрати на комунальні послуги можуть зрости приблизно на третину.

У тому ж Дніпрі після перегляду тарифів витрати на холодну воду вже майже зрівнялися з витратами на електроенергію. Якщо аналогічне рішення ухвалять і в Києві, то столична родина платитиме приблизно на 500-600 грн більше щомісяця лише за холодну воду.

Чи подорожчають гаряча вода та опалення з 1 серпня

Попри зростання вартості холодної води, з серпня гаряча вода для населення поки не дорожчає.

Річ у тім, що під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на гаряче водопостачання. Через це підприємства теплокомуненерго змушені купувати холодну воду вже за новими цінами, але продавати гарячу воду людям за старими.

Схожа ситуація і з опаленням. Для населення продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на тепло. Тому в опалювальному сезоні 2026-2027 років українці сплачуватимуть за централізоване опалення за нинішніми тарифами.

Які тарифи діятимуть з 1 серпня

Отже, з 1 серпня 2026 року тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення для побутових споживачів залишаються без змін.

Проте в багатьох містах уже почали діяти нові тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Саме вони стануть головною причиною збільшення комунальних платіжок цього літа.

Для жителів окремих громад плата за воду вже стала однією з найбільших статей витрат серед усіх комунальних послуг.

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