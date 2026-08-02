В Україну йде сильна спека: синоптикиня назвала дату, коли вона піде на спад
- За словами синоптикині Наталки Діденко, вже з цієї неділі в Україні очікується сильна та суха спека, яка пануватиме протягом усього наступного тижня.
- Послаблення високих температур та можливе похолодання передбачається орієнтовно з п’ятниці, 7 серпня.
В Україні розпочинається сильна спека, яка продовжиться протягом наступного тижня.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Спека в Україні: коли піде на спад
– Ще сьогодні просто спекотно, а вже з неділі з переходом на прийдешній тиждень – сильна спека! Навіть градуси не пишу, бо всі вже начиталися прогнозів із гаджетів, – зазначила вона.
Діденко висловила прохання, пожартувавши про те, щоб їй не надсилали фотографії з зображенням персональних +50°C на власних градусоносіях.
За словами синоптикині, орієнтовно послаблення спеки в Україні передбачається з п’ятниці, 7 серпня.
Діденко стверджує, що поки що не йдеться про дощі, проте вона додатково повідомлятиме, якщо з’явиться така ймовірність.
Сильна спека в Києві
Як розповіла Діденко, у Києві також розпочнеться сильна спека. Вона розповіла, що домінуватиме суха повітряна маса.
– Кожна погода, як на мене, має свій колір. Спека – явно абрикосового кольору, – припустила синоптикиня.
Як повідомляє Associated Press, представники ООН попередили, що посилення Ель-Ніньйо вже побило рекорди за інтенсивністю на ранніх стадіях. Ймовірно, це спричинить ще більше бурхливих погодних явищ у всьому світі.
Ель-Ніньйо – це природне потепління Тихого океану поблизу екватора, яке спотворює погодні умови в усьому світі. Воно досягне піку лише через кілька місяців і має тривати до весни 2027 року.
Всесвітня метеорологічна організація ООН попередила, що це спричинить екстремальну спеку, посуху та опади ще до наступного року.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні у найближчі 10 днів та коли спаде спека. Крім цього, можливі короткочасні дощі, але вони не принесуть зниження температурних показників.