В Україні розпочинається сильна спека, яка продовжиться протягом наступного тижня.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Спека в Україні: коли піде на спад

– Ще сьогодні просто спекотно, а вже з неділі з переходом на прийдешній тиждень – сильна спека! Навіть градуси не пишу, бо всі вже начиталися прогнозів із гаджетів, – зазначила вона.

Діденко висловила прохання, пожартувавши про те, щоб їй не надсилали фотографії з зображенням персональних +50°C на власних градусоносіях.

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За словами синоптикині, орієнтовно послаблення спеки в Україні передбачається з п’ятниці, 7 серпня.

Діденко стверджує, що поки що не йдеться про дощі, проте вона додатково повідомлятиме, якщо з’явиться така ймовірність.

Сильна спека в Києві

Як розповіла Діденко, у Києві також розпочнеться сильна спека. Вона розповіла, що домінуватиме суха повітряна маса.

– Кожна погода, як на мене, має свій колір. Спека – явно абрикосового кольору, – припустила синоптикиня.

Як повідомляє Associated Press, представники ООН попередили, що посилення Ель-Ніньйо вже побило рекорди за інтенсивністю на ранніх стадіях. Ймовірно, це спричинить ще більше бурхливих погодних явищ у всьому світі.

Ель-Ніньйо – це природне потепління Тихого океану поблизу екватора, яке спотворює погодні умови в усьому світі. Воно досягне піку лише через кілька місяців і має тривати до весни 2027 року.

Всесвітня метеорологічна організація ООН попередила, що це спричинить екстремальну спеку, посуху та опади ще до наступного року.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні у найближчі 10 днів та коли спаде спека. Крім цього, можливі короткочасні дощі, але вони не принесуть зниження температурних показників.

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