Рекорди з працевлаштування українських біженців у Румунії: скільки там заробляють

Від початку повномасштабного вторгнення в Румунії було працевлаштовано 6 954 українських громадян, а 500 румунських роботодавців висловили готовність прийняти на роботу українців.

Про це прозвітувало у вересні Міністерство праці та соціальної солідарності Румунії, інформує Міграційна платформа EWL.

Вже у серпні Міністерство праці Румунії повідомляло про найвищу кількість після 24 лютого 2022 року укладених із громадянами України договорів (6 850), які виїхали до Румунії через війну. До повномасштабного вторгнення було укладено 1 125 трудових договорів.

Зараз дивляться

За даними експертів Міграційної платформи EWL, для громадян України у Румунії пропонують найчастіше просту фізичну роботу. Це переважно вакансії, які не вимагають досвіду та знання румунської мови.

Восени для українців у Румунії є робота на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях та інших. Це здебільшого підприємства, розташовані у великих містах або передмістях.

Мінімальна зарплата становить близько €600. В місяць можна заробити €900-1,2 тис. і до €1,5 тис. на руки у високий сезон виробництва.

Водночас більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи, а також видають талони на харчування, які можна використати у румунських супермаркетах, як додатковий елемент мотивування працівників.

Крім того, вони забезпечують опіку над дітьми жінок з України, поки ті працюють. Усе це перетворює Румунію не тільки на країну прихистку для українських біженців, а й на новий напрямок для трудової міграції, який активно розвивається, вважають аналітики EWL.

– Українські біженці приїжджають працювати в Румунію на 4-5 місяців, роблять 1-2 місяці перерви та знову повертаються. Таких серед наших клієнтів близько 20%. Ці тенденції стали виразними влітку. Це свідчить про формування явища трудової міграції та сезонних робіт для українських біженців до Румунії, – розповів директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Румунію обирають ще й через ліберальний підхід у легалізації та працевлаштуванні. На відміну від деяких країн ЄС, Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС.

– Українські біженці протягом півтора року побували та спробували пожити в кількох країнах Європи – десь не підходять умови, десь треба знати англійську, наприклад, у Нідерландах, не всі країни ЄС видають тимчасовий захист повторно. Румунія ж охоче приймає всіх. Економіка розвивається завдяки інвестиціям, країна має значні кадрові потреби, тому використовує шанс заповнити дефіцит працівників. Кількість вакансій для працівників з України збільшується щомісяця, – зазначив Колодзейчик.

За даними Євростату, Румунія увійшла до списку країн, де з серпня 2022 року фіксують найбільший приплив громадян України з тимчасовим захистом (понад 70 тис. людей). У серпні в країні перебувало 137 850 громадян України з тимчасовим захистом.

Румунська прикордонна служба фіксувала у середньому 15-17 тис. в’їздів громадян України щодня у вересні. У жовтні до Румунії щодня в’їжджає в середньому 9 тис. громадян України.

У перші місяці після повномасштабного вторгнення більшість українських біженців обирали Румунію передусім через членство в НАТО (64%).

Працевлаштуванням були зацікавлені лише 27% українських біженців, свідчить дослідження Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії, проведене у березні-травні 2022 року Міграційною платформою EWL, Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету у співпраці з Університетом Масарика в Брно та Бухарестським університетом.

Міграційна платформа EWL поєднує іноземців, які шукають роботу в країнах Європи, з роботодавцями у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві та інших.

З 2018 року Міграційна платформа EWL разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.