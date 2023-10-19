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Юлия Захарченко, редактор ленты

Рекорды по трудоустройству украинских беженцев в Румынии: сколько там зарабатывают

Румунія
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения в Румынии было трудоустроено 6 954 украинских граждан, а 500 румынских работодателей выразили готовность принять на работу украинцев.

Об этом отчиталось в сентябре Министерство труда и социальной солидарности Румынии, информирует Миграционная платформа EWL.

Уже в августе Министерство труда Румынии сообщало о самом высоком количестве после 24 февраля 2022 года заключенных с гражданами Украины договоров (6 850), которые выехали в Румынию из-за войны. До полномасштабного вторжения было заключено 1 125 трудовых договоров.

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По данным экспертов Миграционной платформы EWL, для граждан Украины в Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, которые не требуют опыта и знания румынского языка.

Осенью для украинцев в Румынии есть работа на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях и других. Это в основном предприятия, расположенные в крупных городах или пригородах.

Минимальная зарплата составляет около €600. В месяц можно заработать €900-1,2 тыс. и до €1,5 тыс. на руки в высокий сезон производства.

В то же время большинство работодателей предоставляют бесплатно жилье, обеспечивают бесплатным проездом до работы, а также выдают талоны на питание, которые можно использовать в румынских супермаркетах, как дополнительный элемент мотивирования работников.

Кроме того, они обеспечивают опеку над детьми женщин из Украины, пока те работают. Все это превращает Румынию не только в страну приюта для украинских беженцев, но и в новое направление для трудовой миграции, которое активно развивается, считают аналитики EWL.

— Украинские беженцы приезжают работать в Румынию на 4-5 месяцев, делают 1-2 месяца перерыва и снова возвращаются. Таких среди наших клиентов около 20%. Эти тенденции стали выразительными летом.

Это свидетельствует о формировании явления трудовой миграции и сезонных работ для украинских беженцев в Румынию, — рассказал директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Румынию выбирают еще и из-за либерального подхода в легализации и трудоустройстве. В отличие от некоторых стран ЕС, Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС.

— Украинские беженцы в течение полутора лет побывали и попробовали пожить в нескольких странах Европы — где-то не подходят условия, где-то надо знать английский, например, в Нидерландах, не все страны ЕС выдают временную защиту повторно. Румыния же охотно принимает всех.

Экономика развивается благодаря инвестициям, страна имеет значительные кадровые потребности, поэтому использует шанс заполнить дефицит работников. Количество вакансий для работников из Украины увеличивается ежемесячно, — отметил Колодзейчик.

По данным Евростата, Румыния вошла в список стран, где с августа 2022 года фиксируют наибольший приток граждан Украины с временной защитой (более 70 тыс. человек). В августе в стране находилось 137 850 граждан Украины с временной защитой.

Румынская пограничная служба фиксировала в среднем 15-17 тыс. въездов граждан Украины ежедневно в сентябре. В октябре в Румынию ежедневно въезжает в среднем 9 тыс. граждан Украины.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения большинство украинских беженцев выбирали Румынию в первую очередь из-за членства в НАТО (64%).

В трудоустройстве были заинтересованы всего 27% украинских беженцев, свидетельствует исследование Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии, проведенное в марте-мае 2022 года Миграционной платформой EWL, Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета в сотрудничестве с Университетом Масарика в Брно и Бухарестским университетом.

Миграционная платформа EWL объединяет иностранцев, которые ищут работу в странах Европы, с работодателями в странах ЕС — Польше, Чехии, Румынии, Германии, Нидерландах, Литве и других.

С 2018 года Миграционная платформа EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета проводит социологические исследования среди иностранцев, которые трудоустроились в странах ЕС.

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Война в Украине, Робота, Робота за кордоном, Румунія, Українці
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