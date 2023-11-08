Чи може Третя світова стати реальністю – які основні сценарії та сторони потенційної війни

Останнім часом лідери різних країн почали дедалі частіше у своїх промовах згадувати про Третю Світову війну.

З чого вона може початися? Які союзи формуються у новому глобальному протистоянні? Чи дійде справа до ядерної зброї та як саме виглядатиме світовий конфлікт?

Про те, що може зупинити початок Третьої світової, Факти тижня намагалися розібратись з експертами.

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Кількість згадок Третьої Світової війни в останні дні, здається, побила всі рекорди. Причому лунали вони від зовсім різних людей. Наприклад, цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF заявив, що ФРН має бути готовою до таких подій.

– Ми повинні знову звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни, – сказав він.

До цього про “полум’я великої війни”, що наближається, говорив Кім Чен Ин.

– Третя світова війна ось-ось розпочнеться. Усі мають бути готові! – казав він.

Крім лідерів країн, цю тему підтримав також підприємець і мільярдер Ілон Маск.

– Я думаю, що ми, як лунатики, наближаємося до Третьої світової війни. З одним за іншим безглуздим рішення, – сказав він.

Але якщо диктатори цим лякають традиційно, то обговорення великої війни у Європі означає, що тема вийшла на новий рівень.

Якщо подивитись на карту світу, то зараз на ній є низка локальних війн, серед яких, безумовно, війна в Україні та війна в Ізраїлі. Ці військові вогнища можуть провокувати пожежі в інших місцях.

За попередніми оцінками, наступна війна може розпочатися між Північною та Південною Кореєю або між Китаєм і Тайванем.

Найбільший страх у тому, що регіональні війни, втягнувши великі ядерні країни, переростуть у глобальну війну, тобто Третю Світову. Тож чи можливо цьому запобігти вже зараз та яким саме чином?

Новий виток прогнозів глобальної війни почався після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Адже найбільші побоювання стосуються того, що у конфлікт втягнуться інші країни. Досі зберігається загроза відкриття нового фронту з боку Хезболли, яка, можливо, вичікує для цього зручний момент.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос каже, що атака Хезболли може відбутись в разі втягнення у важкі бої в секторі Гази.

– Якщо Ізраїль втягнеться в важкі міські бої, то можна припустити, що саме в цей момент відкриється Північний фронт. Щоб запобігти відкриттю Північного фронту, власне, і стоять там, біля узбережжя Ізраїлю, американські авіаносці, які відіграють зараз важливу стримувальну роль, – каже він.

Залучення у війну Хезболли по факту означатиме втягнення Лівану, на території якого дислокується ця організація. А за Ліваном може відкрито послідувати й Іран, який вже входить до так званої Вісі Зла, разом з Північною Кореєю і Росією.

Експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи Тарас Жовтенко каже: що далі, то більше з’являтимуться такі гарячі точки в різних регіонах, які зрештою будуть спрямовані на те, щоб максимально розпорошити ресурс Заходу та Сполучених Штатів Америки.

– Максимально знекровити Захід і привести до такої ситуації, коли в якийсь конкретний момент з якоюсь конкретною кризою будуть створені умови, коли оця Вісь Зла зможе сказати Заходу: “ну от, бачите, ви не справляєтеся. Той світовий порядок, який у вас був, його вже немає, тому що ви не здатні його підтримувати”, – каже він.

Дещо опосередковано у складі країн так званої Вісі Зла стоїть Китай, який балансує між політичною опозицією до Заходу і економічними зв’язками з ним.

– Станом на зараз Китай радше політично солідаризується і займається тим, що хоче залучити на свій бік Глобальний Південь. У нього там є багато позицій, і ці позиції він активно використовує. Ми бачимо і латинську Америку, ми бачимо і арабські країни, і Африку, – каже Семиволос.

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант переконаний, що у разі глобального загострення, роль Китаю навряд чи буде відокремленою.

– Китай на боці Росії, Північної Кореї та Ірану. В цьому немає жодних сумнівів. Тож ця група не має наміру поспішно змінюватися. І ми вже бачили, що є деякі африканські держави, які готові за гроші приєднатися до Вісі Зла. З іншого боку ми знаємо, що це буде НАТО, Японія, Тайвань, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. І, крім того, ми маємо невизначених. Країни БРІКС поки що не визначилися. Вони не у Вісі Зла. Вони тільки розмовляють, – каже він.

Однак, на думку експертів, нове геополітичне протистояння навряд чи буде відбуватися на рівні чітко окреслених союзів, як це було в Першу та Другу Світові війни. Деякі країни, що перебувають по обидві сторони, занадто тісно пов’язані економічними зв’язками, щоб раптово розірвати їх.

– Насправді це будуть гібридні союзи, кожен з них буде будуватися довкола конкретної гарячої точки, довкола конкретного регіонального конфлікту. І в ці гібридні союзи кожного разу входитимуть абсолютно різні країни. А в кожному регіоні це буде абсолютно свій унікальний набір союзників як з боку Заходу, так і з боку так званої Вісі Зла, – каже Жовтенко.

Чи дійде справа до застосування ядерної зброї? Цього тижня Путін підписав закон про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань, чим по факту демонтував все архітектуру системи міжнародного правового регулювання використання ядерної зброї.

– Вихід із договору про заборону випробувань є ще однією з ігор Росії. Я маю на увазі, пам’ятайте, що зараз вони грають у багато, багато, багато ігор. Все, що потрібно зробити, щоб створити проблему всередині політичного тіла Америки, вони зроблять. Щоб створити проблему в політичному організмі ЄС і НАТО – вони зроблять, тому що це гібридна війна. Тож ми повинні дивитися на це як на ще один крок у гібридній війні, – каже Грант.

Саме гібридні методи, які завжди були притаманні Росії, і стануть основною ознакою подальших конфліктів, вважають експерти. Адже поступове нагрівання ситуації навіть у різних точках світу одночасно навряд чи призведе до прямого обміну ядерними ударами між ключовими гравцями, каже Глен Грант.

– Я не прихильник думки, що ми швидко рухаємося до Третьої світової війни, яка от-от станеться. Я думаю, що ми перебуваємо в ситуації Холодної війни, і я б це назвав так, тому що жодна з великих держав не захоче світової війни, – вважає він.

Вогнегасником до зростаючої пожежі може стати діалог між ключовими світовими гравцями – США та Китаєм. Днями стало відомо, що дипломати домовилися про зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско, що відбудеться в листопаді на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

– Байден, можливо, скаже, що ми будемо відповідати вашому експансіонізму, якщо ви розширитеся. І Байден скаже ці речі, щоб дати зрозуміти, що він не може дозволити собі двозначність. У нас були неоднозначності раніше щодо України, і подивіться, де ми зараз. Двозначність вбиває. Тож я впевнений, що Байден це знає і буде чітко висловлюватися, – каже він.

А проте, на думку експертів, такий форум – це привід для Сі Цзиньпіна поїхати без зобов’язань, адже це не рівень офіційного візиту.

– Він (Сі, – Ред.) буде казати: ну ви ж розумієте, ми можемо вплинути на росіян. Знизимо градус протистояння в Україні. Ми через Іран можемо вплинути на той самий ХАМАС, на Хезболлу, на радикальніші угруповання і таким чином вплинути на ситуацію на Близькому Сході. А за це давайте, по перше, ви офіційно до нас ставитиметеся як до рівної собі супердержави, – пояснює Жовтенко.

Водночас, якщо на зустрічі вдасться досягти стратегічного діалогу, то вже після цього може бути організовано і офіційний візит. Тож не виключено, що Байден і Сі можуть просто домовиться на двох, адже в інтересах обох сторін забезпечити такий баланс сил у світі, щоб умовна Третя світова війна точно не стала ядерною, оскільки від цього програють абсолютно всі.

Фото: USS Gerald R. Ford – CVN 78

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