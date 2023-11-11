У Московській області пролунали вибухи в районі Конструкторського бюро
В російському місті Коломна, що в Московській області, пролунал вибухи.
Про це повідомляють місцеві та російські Telegram-канали, які посилаються на місцевих жителів.
– Жителі Коломни почули вибух, – пише один з Telegram-каналів.
За попередніми даними, у місті міг упасти невідомий безпілотник.
Як передає портал MSK1, о першій годині ночі в Коломні перекритою екіпажами поліції виявилася територія навколо НВК Конструкторське бюро машинобудування.
У соцмережах поширюються відео, на яких видно дим і пошкодження в будинку – вибило скло.
Де знаходиться Коломна
Російське місто Коломна знаходиться у Московській області, що приблизно за 106 км від столиці держави-агресорки Росії – Москви.
Поки що жодної офіційної інформації про подію немає.
Також інформацію про вибухи не коментували ані російські військові, ані представники місцевої влади.
Фото: ASTRA
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