У Московській області пролунали вибухи в районі Конструкторського бюро

В російському місті Коломна, що в Московській області, пролунал вибухи.

Про це повідомляють місцеві та російські Telegram-канали, які посилаються на місцевих жителів.

– Жителі Коломни почули вибух, – пише один з Telegram-каналів.

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За попередніми даними, у місті міг упасти невідомий безпілотник.

Як передає портал MSK1, о першій годині ночі в Коломні перекритою екіпажами поліції виявилася територія навколо НВК Конструкторське бюро машинобудування.

У соцмережах поширюються відео, на яких видно дим і пошкодження в будинку – вибило скло.

Де знаходиться Коломна

Російське місто Коломна знаходиться у Московській області, що приблизно за 106 км від столиці держави-агресорки Росії – Москви.

Поки що жодної офіційної інформації про подію немає.

Також інформацію про вибухи не коментували ані російські військові, ані представники місцевої влади.

Фото: ASTRA

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